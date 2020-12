El millonario salario que percibe La Chofis López en Chivas de Guadalajara

Chivas de Guadalajara tiene su plantel prácticamente listo, por lo menos si a los jugadores descartados se refiere. Víctor Manuel Vucetich comunicó hace unas semanas quiénes no serán tenidos en cuenta, como así también aseguró que necesitan algunos fichajes para poder pasar al siguiente nivel de la Liga MX.

Entre los jugadores que no son contemplados para el 2021, se encuentra Javier Eduardo López. La Chofis hace tiempo fue descartado por el Rebaño, porque además de su bajo rendimiento durante todo el año se sumaron varios problemas extrafutbolísticos. Entonces, el mediocampista no será tenido en cuenta y fue listado como transferible.

Las expectativas de la directiva de Chivas era la de tener grandes ofertas por López, aunque la realidad está lejos de que eso suceda. De hecho, ahora existe la opción de algún préstamo de acuerdo a lo revelado por Récord, aunque ningún club está dispuesto a pagar el 100% del salario del futbolista.

El salario de La Chofis López en Chivas

En la columna de David Medrano, el periodista aseguró que el salario de López imposibilita la salida del jugador a préstamo. ¿Por qué? Justamente, no es un número que muchos equipos puedan asumir. “Su salario ronda el millón de pesos mensuales libres de impuestos, situación que complica a los interesados”, informó.

Sin dudas, no es un sueldo que cualquier equipo pueda asumir, razón por la que una posible salida desde Chivas de Guadalajara sigue siendo muy complicada. León es uno de los equipos interesados al ser del gusto de Ignacio Ambriz, no obstante, no hay ninguna oferta formal y mucho se debe a lo mencionado.

