Juan Reynoso no va más: Nicolás Larcamón dirigirá a Puebla en el Clausura 2021

Días atrás, en el Estadio BBVA Bancomer, Puebla dio el batacazo del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Derrotó a Rayados de Monterrey en la tanda de penaltis y superó la etapa de reclasificación ante uno de los candidatos al título, sobre todo después de lo mostrado en 2019 en el Apertura y la Concachampions.

Más allá de la irregularidad, el ciclo de Juan Reynoso dejó muchas cosas interesantes. A tal punto que conseguiría la oportunidad de dirigir técnicamente al club que lo vio nacer futbolísticamente a mediados de la década de los 80. Alianza Lima es una posibilidad para continuar su carrera como profesional.

De hecho, en la previa al cruce ante León por los cuartos de final de la Liguilla, la Franja avanzó y cerró la llegada de un nuevo entrenador. Se trata de Nicolás Larcamón, un argentino de 36 años con experiencia en equipos como Deportivo Anzoátegui, Deportes Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido.

La noticia fue revelada por el presidente del elenco chileno. "Me dejó claro cuáles fueron los motivos de su salida. Es una oportunidad tremenda para él en el Puebla de México. No había mucho que hacer, no era una negociación reciente", confesó Freddy Palma, en una entrevista que le brindó a Radio Futuro.

"Fue una noticia sorpresiva, una determinación sin ninguna negociación. No tuvimos nada que hacer. La explicación fue que tenía la opción de tomar un club en diciembre", agregó el directivo de Curicó Unido, que ahora será comandado por Martín Palermo para afrontar la segunda etapa del campeonato nacional.

