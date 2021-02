Andrés Ibargüen usará el número '23' en Santos Laguna por Michael Jordan y David Beckham

De manera sorpresiva, y sobre el cierre del mercado de pases de invierno, América y Santos Laguna protagonizaron uno de los movimientos más inesperados para el Guard1anes 2021 de la Liga MX. Andrés Ibargüen dejó de ser elemento de las Águilas y empezó a su camino como refuerzo de los Guerreros.

"Muchas gracias por el recibimiento y cómo me han tratado. Es un honor estar en este club que tiene muy claras las metas. El equipo ahora está en los puestos de arriba de la tabla y esperamos poder aportar un granito de arena. Estoy convencido en que voy a dar el máximo de mi esfuerzo", comentó el centrocampista ofensivo durante la conferencia de prensa que le preparó el cuadro de Torreón por su llegada.

De manera oficial, anunciamos la incorporación de Andrés Ibargüen.

Aquí se arriesga la vida en cada juego. ¡A sumar tu experiencia para ir JUNTOS por la SÉPTIMA! ����



�� https://t.co/5euzN2cFJt#ModoGuerrero ����⚔️ pic.twitter.com/Wq95GhlynC — Club Santos (@ClubSantos) February 1, 2021

Con respecto a su salida del conjunto azulcrema, que fue con cierta polémica, el futbolista colombiano respondió: "Los tres años fueron muy buenos, se ganaron cosas muy importantes. Trato de mantenerme al margen. Solo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que me brindó. Hay cosas que a veces no son como parecen o como se dicen. Independientemente de eso, se va a tener un cariño siempre por lo que me dieron. Ya volteé la página y estoy pensando en el Santos Laguna, y lo que viene".

"Cuando se me dio la oportunidad no lo pensé dos veces, tenía oportunidades en otros lados pero era importante mantenerme en un club que está peleando en la parte de arriba", agregó Andrés Ibargüen, quien, de acuerdo con los datos aportados por Dante Elizalde, llegó a Torreón en condición libre.

Usará el '23' por Michael Jordan

Nuestro #Guerrero Andrés Ibargüen portará el número 23 en el dorsal.



�� "Mi número es un poco por Michael Jordan y por David Beckham en el Real Madrid".



- Ibargüenhttps://t.co/a0OaEItLbb pic.twitter.com/9xe8chdSNG — Club Santos (@ClubSantos) February 4, 2021

En América, el elemento colombiano llevó en su espalda el número '11' pero ese mismo estaba ocupado por el uruguayo Fernando Gorriarán. ¿Por qué optó por ese dorsal? Él mismo lo explicó en la conferencia de prensa de bienvenida: "Un poco por Michael Jordan y otro poco por David Beckham en el Real Madrid".

