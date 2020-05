Fox Sports: los clubes presionan al gobierno para que regrese la Liga MX

La Liga MX se vio obligada a pausar sus actividades el 16 de marzo, una vez finalizó la décima jornada del torneo Clausura 2020. El futbol se volvió algo secundario luego de que la pandemia del coronavirus haga su gran aparición en México y todo el mundo.

Desde aquel día se habla de cuándo regresará este magnífico deporte. Por el momento, en Latinoamérica se está muy lejos de llegar a esa decisión; mientras que en Europa mañana se reanuda la Bundesliga y el resto de países seguirán el mismo camino con el correr de las semanas.

Las especulaciones son demasiadas y las certezas son pocas. La idea central de la Liga MX es terminar con el campeonato y definir al Campeón como siempre: a través de una Liguilla. Rubén Rodríguez aportó nueva información en Agenda Fox sobre cómo están accionando los dueños de las instituciones.

�� LOS CLUBES EMPIEZAN A PRESIONAR AL GOBIERNO ��#AgendaFOXenCasa



La Liga MX buscará reuniones con las autoridades de salud para que les den luz verde para reanudar el Clausura 2020



El periodista comentó: "Los clubes ya comienzan a presionar. Comienzan a presionar las oficinas de Toluca, comienzan a presionar al Presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, para que éste a su vez presione a las autoridades de salud y del gobierno para que el futbol regrese cuanto antes".

"El plan de regresar entre el 15 y el 22 (de julio) lo quieren hacer efectivo a como dé lugar. Están buscando una reunión con el gobierno federal y con la secretaría de salud. Hoy 15 de mayo no hay condiciones, protocolos ni garantías. Aquí no puedes llegar a un consenso como en Alemania porque cada estado lleva sus regulaciones y los picos de contagio. Los jugadores no van a estar de acuerdo en regresar si no hay condiciones", sentenció el periodista de Fox Sports.

