Franco Escamilla llamó naco a Cuauhtémoc Blanco

Franco Escamilla no se achicó ante la imponente figura de José Ramón Fernández y contestó todas sus preguntas con el humor que lo caracteriza, en una entrevista que el periodista le realizó a distancia para el programa de ESPN, Futbol Picante.

En una charla insólita, el comediante habló de su trabajo y de su gusto por los deportes, sobre todo por el futbol y su amor por Cruz Azul, incluso se animó a bromear con el experimentado analista y de quien se sabe tiene un carácter muy fuerte.

Es así que 'Joserra' le cuestionó al regiomontano por el personaje con el que le gustaría cenar y las opciones eran Charles Chaplin o Lionel Messi, a lo que Escamilla respondió que con el humorista inglés, sin embargo, el entrevistador añadió un toque picante al proponer a un nuevo acompañante, un exjugador del América: "Te llevaríamos a Cuauhtémoc Blanco, ¿te gustaría? "

"Sin bronca, yo creo que se sabe muchísimos chistes y es más cervecero. Es que entre nacos nos entendemos más", respondió el comediante en tono de broma. "¿De verdad te sientes naco?", añadió sorprendido José Ramón, a lo que Escamilla insistió: "Claro, no es gripe, eso no se quita, y te puedes juntar con las personas más elegantes del mundo. Yo salí de mi barrio, pero mi barrio nunca se salió de mí".

Se ríe de su amor por Cruz Azul

Por otra parte, Franco Escamilla aseguró que pese a haber nacido en Monterrey, su gran amor en el futbol le pertenece a La Máquina, aunque confesó que se lleva muy bien con algunos jugadores de Tigres y Rayados y que incluso los apoya, pero siempre y cuando no se enfrenten ante el conjunto cementero.

"Sin duda mi primer amor deportivo es el futbol y lo sigo cada vez que puedo, no se burle, pero soy cruzazulino de toda la vida. Llevo muy buena relación con los jugadores de Tigres y Rayados, Gignac es mi compadre, pero yo apoyo a Tigres y Rayados siempre y cuando no jueguen contra Cruz Azul, porque ahí sí Cruz Azul es el número uno", apuntó.

Asimismo, dejó claro que las burlas hacia los de La Noria, por la sequía de títulos y la 'mala suerte' que lo acompaña, ya no le afectan, pues reveló que hasta ha sido parte de ellas, como cuando fue al Mundial de Clubes en Qatar a 'apoyar' al Liverpool con la playera celeste, con la única intención de que el cuadro mexicano ganara.

"Sí sufro, pero te acostumbras, nosotros ya estamos curtidos, ya estamos curados de espanto; nuestro mejor año y se acaba por una pandemia. Yo participo también en esas bromas que nos hacen, no sé si por ser comendiante o toda la afición piense igual, habrá a quienes les moleste, pero yo también me subo a ese tren. Trato de tomarlo como lo que es, es un chiste y los chistes son para disfrutarse no importa si sales afectado", sentenció el famoso comediante.

