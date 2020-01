La jornada del miércoles terminó de definir a los ocho equipos calificados para los cuartos de final de la Copa MX 2019-20, y también dejó a Pumas UNAM, otro de los grandes de México, fuera de competición.

La misma historia vivió el martes Chivas, que a pesar de forzar la igualdad en el marcador global ante Dorados en Culiacán, terminó cayendo por penales y quedando eliminado del certamen nacional.

Para la mayoría de los medios de comunicación y aficionados del Rebaño Sagrado, esto significó un verdadero fracaso. Y, al parecer, puertas adentro en la institución de Guadalajara tomaron la derrota de igual forma.

Según reveló el Francotirador de Récord, post caída en Sinaloa se vivió un momento de tensión que, a pesar de no pasar a mayores, terminó dejando una situación bastante desagradable para el grupo pensando en el futuro.

"Resulta que durante los tiros de penaltis para definir la serie, un par de futbolistas rojiblancos trataron de ayudar a Gudiño al hacerle señas desde lejos de hacia dónde debía tirarse. Entre Nostradamus y expertos, los dos jugadores le marcaban hacia qué lado podía ir el tiro. Pero Raúl nunca hizo caso", comentó en primera instancia dicha columna de opinión.

Pero el Francotirador continuó dando detalles, aún más calientes: "A este par de jugadores se les ocurrió reclamar al portero por no hacer caso y para como estaba el ambiente se desataron los reclamos. No llegó a goles ni nada, pero mi oreja rojiblanca me cuenta que no se había visto tal nivel de enojo en el vestidor desde hace meses".

