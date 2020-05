Fue en México: Benedetto reveló cuál fue el mejor insulto que recibió desde que juega al fútbol

Luego de brillar durante varios años en distintos clubes del futbol argentino, Darío Benedetto tomó la decisión de dar un paso de gran importancia en su carrera como jugador profesional y a mediados del 2013 se mudó a México para afrontar su primera experiencia en el fútbol del exterior.

Desplegando un gran nivel en Tijuana, el Pipa no tardó en darse a conocer en la Liga MX gracias a sus goles y constante aporte en el ataque de los Xolos. Lo cierto es que a raíz de su rendimiento Benedetto logró generar el interés de América en sus servicios, y Las Águilas decidieron incorporar al artillero a principios del 2015 llevando a cabo una gran inversión de por medio. Aunque estuvo poco más de dos años y medio en el América, dicho tiempo le bastó a Darío para convertirse en uno de los pilares del primer equipo a base de su olfato goleador.

El hoy en día futbolista del Olympique de Marsella, en diálogo con el canal de YouTube Luca YB, se sometió a un divertido ping-pong de preguntas y respuestas vinculadas a su carrera como jugador. Al ser consultado por el mejor insulto que recibió a lo largo de su trayectoria, el Pipa rememoró las épocas en las que jugaba en México y exteriorizó una anécdota más que única. "Quizás no fue tan fuerte, pero para mi fue el mejor", comenzó.

¿Por qué son así con el @PipaBenedetto? �� pic.twitter.com/bW8Hy02kRL — Olympique Marseille (@OM_Espanol) May 6, 2020

Sin brindar detalles con respecto al club del cual era la protagonista de la historia, el ex delantero de Boca abrió el arcón de los recuerdos y viajó al pasado. "En México, una señora mayor de edad se me acerca y me estira la mano... Me dice 'salúdame, Pipa'", narró en primera instancia.

"Yo voy como un boludo, le choco la mano, ella me la corre y me dice: ''Salúdame a tu pu... madre'", culminó exteriorizando el final de la anécdota y desvelando que la dulce anciana tenía otros tipo de planes completamente alejados al simple hecho de recibir un saludo por parte del argentino.

