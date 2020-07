¿Fue real? Juan Ignacio Dinenno se refirió al interés de Tigres por contratarlo

El mercado de pases continuará hasta el 5 de septiembre, pero ya ha tenido un gran porcentaje de actividad. En el último mes, se han protagonizado varios intercambios de jugadores entre clubes. También, hubo ciertos rumores que generaron bastantes repercursiones mediáticas.

Uno de ellos fue el supuesto interés de Tigres por contar con Juan Ignacio Dinenno. El delantero de Pumas habría estado en los planes del club felino para la próxima temporada. Sin embargo, el futbolista nunca recibió un ofrecimiento.

(Getty Images).

"Realmente no sé si hubo un interés de Tigres. Si fue real o no lo fue. A mí nadie me dijo nada y yo tampoco pregunté, porque realmente estoy muy enfocado en Pumas", explicó el argentino, en conferencia de prensa de la UNAM.

Juan Dinenno desconoce si hubo algún interés de Tigres por sus servicios.



“Realmente no lo sé, si fue real, si no lo fue. A mí nadie me dijo nada y yo tampoco pregunté, porque realmente estoy enfocado en Pumas” pic.twitter.com/SfDcRVkuKu — Gabo Guzmán (@GuzmanGasque) July 22, 2020

Cabe mencionar que el club felino cuenta con el cupo extranjero completo, por lo que el arribo del atacante no hubiera sido sencillo. En un momento se manifestó la posibilida de que Eduardo Vargas se vaya y deje libre su vacante, pero esto no ocurrió.

Así las cosas, el hombre que arribó al CU a prinicipio de año, y que lleva cinco goles en nueve partidos oficiales disputados, se prepara para el debut de su equipo en el Guard1anes 2020, este viernes, frente a Querétaro.

Lee También