Julio Furch respondió a los rumores que lo vinculan con Atlas

Mientras el Guard1anes 2020 de la Liga MX está entrando en su etapa final, muchos clubes comenzaron a moverse en el mercado de pases de invierno buscando refuerzos para el Clausura 2021. Uno de ellos es Atlas, que con José Riestra a la cabeza de un nuevo proyecto intentará realizar una gran reestructuración.

Para poner a los Zorros en lo más alto de la tabla general de posiciones el siguiente torneo, la directiva querrá conformar una columna vertebral sólida. Ya renovaron el contrato de Camilo Vargas para la portería, iniciaron tratativas con Aldo Rocha para el mediocampo, y ahora quieren encontrar a un "9 matón".

De acuerdo con fuentes cercanas a Mediotiempo, las autoridades de Santos Laguna están abiertas a mostrarle el camino de la salida a Julio Furch para que vaya a dar una mano al otro club de Grupo Orlegi. Sin embargo, las declaraciones del delantero argentino demostraron que no hay nada formal...

"Me sorprende la pregunta, es algo de lo que no tengo conocimiento. No es algo que estoy pensando, si irme o quedarme. No es momento, estoy enfocado en el partido más importante. Si me quedo o me voy, ya sería después de vacaciones", contestó el Emperador en la conferencia de prensa que brindó este martes.

Enfocado en Pachuca

El próximo sábado, los Guerreros recibirán a los Tuzos en el Estadio Corona por la reclasificación. Y el capitán está concentrado al 100% en ello: "Es el partido más improtante que vamos a afrontar en lo que va del año. Estamos enfocados totalmente, trabajando con muchísimas ganas".

Lee También