Se aleja de América: Lolo Reyes iría de Atlas a Mazatlán en intercambio por Aldo Rocha

Club América tenía la firme intención de ir a buscar a Lorenzo Reyes de Atlas, a cambio de Renato Ibarra. No obstante, esto nunca estuvo compartido junto a Miguel Herrera, quien sentenció que prefería el regreso del ecuatoriano en lugar de Reyes. Claro está, el jugador chileno no es del interés del Piojo.

Lorenzo Reyes no llegará a Coapa en este mercado de pases, y tampoco se espera que lo haga Renato Ibarra. De hecho, ya comenzaron a haber ciertas negociaciones por el contención, quien dejó claro que sus intenciones son las de emigrar desde los Zorros. Las Águilas eran su destino favorito, pero no será así.

De acuerdo a las informaciones de TUDN, el futbolista trasandino interesa en Mazatlán y ya hay algunas negociaciones para concretar el pase, en las cuales se trataría de enviar a Aldo Rocha hacia Guadalajara. El nuevo equipo de la Liga MX peleará con ofertas de Arabia, aunque según el medio Reyes desea continuar en México y no partir hacia el continente asiático.

El mediocampo, la debilidad del América

Está claro que los azulcremas saldrán heridos una vez que culmine el Guard1anes 2020, ya que el préstamo de Santiago Cáseres finalizará y los de Coapa no comprarán su ficha, que actualmente está valuado en 10 millones de dólares. Además, el nivel de Rubén González no fue el mejor y no se pudo afirmar como titular.

América deberá ir a buscar a un jugador en esa posición, pero por lo pronto se puede afirmar que no será Lorenzo Reyes, quien tampoco seguirá en Atlas. Sin dudas, el futbol de estufa será apasionante en la Liga MX, una vez más.

