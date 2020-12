Nacho Ambriz puso una condición que asusta a los aficionados de León

León fue sorprendente en el segundo semestre del Guard1anes 2020. La Fiera no solamente se coronó campeón de la Liga MX, sino que fue el único equipo que llegó a la monstruosa cifra de 40 puntos y a ocho del escolta Pumas UNAM, habiendo ganado 12 partidos, empatado cuatro y perdido solamente en una oportunidad.

La cabeza de la bestia, en esta ocasión, tiene nombre y apellido. Ignacio Ambriz es uno de los máximos responsables del logro obtenido, ya que le dio una gran identidad al equipo, donde los dirigidos captaron perfectamente el mensaje a realizar dentro del campo de juego. Por esa razón, era imprescindible renovarle un contrato que está a punto de vencer en Mayo.

Si bien el contrato todavía no se ha firmado, ya comenzaron trascender algunos parámetros que tendrá el mismo, aunque hay una en particular que debe estar. Nacho fue un entrenador buscado durante el Guard1anes 2020, pero por estar bajo contrato no pudo irse. Ahora, habrá una cláusula especial para eso.

Si eres de los que no han visto el especial de #LaOctava, es el momento ➡️https://t.co/Fvkeks3p5Q pic.twitter.com/mKjcdKUs7Y — Club León ���� (@clubleonfc) December 20, 2020

Nacho Ambriz tendrá una cláusula en León

De acuerdo a la información de David Medrano de Récord, “la única condición que está poniendo el técnico campeón es una cláusula que le permita salir en caso de una oferta del extranjero, y que no le vaya a suceder lo del pasado, donde en algún momento tuvo invitaciones de las selecciones de Panamá y Costa Rica y no pudo aceptarlas”.

No es una novedad que el entrenador desea dirigir en Europa, aunque también ha reconocido que le gustaría experimentar diferentes destinos como Sudamérica. No obstante, por el momento los aficionados de Léon se pueden quedar tranquilos que tendrán a su estratega campeón en el próximo semestre.

