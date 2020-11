Futbol de Estufa: Oribe Peralta no continuaría en Chivas, ¿vuelve a Santos?

Oribe Peralta solamente disputó seis jornadas del Guard1anes 2020 para Chivas de Guadalajara, pero Víctor Manuel Vucetich apostó por él en un momento importante. El miércoles, cuando el Rebaño estaba igualando en cero ante América por la Liguilla, el entrenador decidió meterlo en cancha y, verdaderamente, respondió.

Si bien Oribe no fue determinante en el marcador final, lo cierto es que estuvo constantemente generándole peligro al arco defendido por Guillermo Ochoa. No obstante, y a pesar de haber ingresado en el partido más importante del año, todavía no sabe si continuará en el equipo de Guadalajara, dejando la puerta abierta.

"El futuro es incierto, por la pandemia he dejado de hacer planes y estoy tratando de disfrutar, me queda 1 año de contrato, pero hay decisiones que no dependen de mí", reveló el delantero de 36 años en diálogo con Marca Claro, poniendo en contexto que será una decisión del entrenador de turno, como así también de la directiva.

Con su futuro sin resolver, Santos Laguna seguramente será uno de los equipos que lo irá a buscar en el próximo mercado, ya que allí obtuvo dos Liga MX. Su valor actual, de acuerdo a Transfermarkt, es de 800 mil euros, aunque es una realidad que se puede llegar a un acuerdo por un precio menor.

Oribe Peralta dio la clave para la vuelta ante América

Para Peralta, lo fundamental pasa por Chivas: “La clave está en nosotros en ir con la valentía e inteligencia de buscar otro gol, tenemos que hacer goles para avanzar en la serie y obligar al América para que busque el partido. Con la calidad del equipo podemos lograr el triunfo, tenemos que saber manejar la ventaja", sentenció.

