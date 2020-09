Gael Sandoval trajo tranquilidad para la afición de Santos Laguna: "Estamos bien"

Santos Laguna no está pasando por un gran momento en el torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. Los Guerreros cayeron por 2-0 ante Tigres UANL en su visita a Nuevo León y no logran levantar cara. Gael Sandoval, uno de los referentes del plantel, platicó luego del encuentro y aseguró que el equipo no está pasando por una crisis.

"Estoy convencido de que el equipo está bien y estamos todos enfocados, trabajando. El trabajo en definición es la parte más importante para mejorar y para obtener los resultados que sabemos que pronto se van a dar", señaló.

Y agregó: "Los resultados no son una preocupación para mi, sería poco optimista y cero positivo decir eso de mi parte. Tendremos que mejorar las jugadas, tenemos muchas, pero no podemos concretarlas".

Gael Sandoval mandó tranquilidad a Santos Laguna. Jam Media.

Luego, aseguró que el equipo está pasando por una mala racha, misma que ocurre en todos las instituciones. "Hay veces que un equipo pasa por rachitas, que llegamos, que pega en el poste, que estamos mano a mano y se la damos al portero. Tenemos que mejorar la parte mental, ser concientes de lo que está pasando", declaró.

Para finalizar, confirmó que el club no está pasando por una crisis y está convencido que el equipo está bien. "No estamos pasando por una crisis, yo creo que el equipo está bien. Estamos enfocados y trabajando en poder sacar los resultados que necesitamos obtener", sentenció.

