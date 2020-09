Gil Alcalá, la muralla de Querétaro que sueña con la Selección de México

Antes del inicio del Guard1anes 2020 de la Liga MX, muchos medios de comunicación pusieron a Querétaro como el equipo más débil. La mayoría de su plantel profesional emigró a Tijuana, y la directiva sorprendió nombrando a Álex Diego como el entrenador capacitado para este desafío. Es cierto, aún hay irregularidad, pero a seis fechas del final tiene serias chances de ingresar en el repechaje.

En las jornadas que pasaron, los Gallos Blancos demostraron ser un cuadro insoportable, sobre todo con América, Chivas y Cruz Azul, que lo padecieron de alguna forma. Hay una base de jugadores asentada y hay un portero como Gil Acalá, quien platicó en exclusiva con Bolavip sobre las claves colectivas y los objetivos, tanto grupales e individuales, para cerrar el semestre de la mejor forma posible.

¿Ya notaste que se cayó #Facebook?



Mientras dale ▶️ y sonríe con la atajada de Gil Alcalá. �� ��#teQuieROgallos https://t.co/XCWfJbc9nH — Club_Queretaro (@Club_Queretaro) September 9, 2020

- ¿Cómo está el grupo después de la derrota ante Tigres UANL en Nuevo León y cómo se preparan para la siguiente jornada, que será el viernes ante Puebla?

- Fue una derrota bastante difícil, porque llevamos dos consecutivas. Con León teníamos la oportunidad de haber sacado más puntos, nos costó muchísimo en casa. El grupo está consciente de que nos quedan seis jornadas a full, que son rivales directos para buscar la calificación en el tema de repechaje. Tenemos que enfrentar a esos equipos como si fueran finales.

- ¿Hay confianza en el equipo para conseguirlo?

- Hay confianza. Son rivales directos para poder ocupar esas posiciones del repechaje. Realmente, el equipo está consciente y sabemos lo que nos estamos jugando en estos partidos.

- Son seis los encuentros que quedan: Puebla, Rayados, San Luis, Necaxa, Juárez y Xolos. ¿Se planteó algún objetivo interno para estipular cuántos puntos sacar de esos 18 que estarán en juego?

- Sí, tenemos el objetivo. Hoy en día teniendo 21 o 22 puntos estás totalmente amarrado para el repechaje. ¿Por qué no pensar en los 18? Ahí tendríamos el rango de poder tener una derrota o un empate en algún partido. La consciencia está en que tenemos que sacar los máximos posibles.

- Querétaro ha sido una piedra en el zapato para clubes como América, Chivas y Cruz Azul en este Guard1anes 2020. ¿Creen que, en caso de ir a la Liguilla, podrían generarles más problemas?

- Hemos sido un equipo regular en ese sentido. Hemos peleado en todos los partidos que hemos podido. Si tenemos esa oportunidad, vamos a ser un equipo muy incómodo para los rivales que ya enfrentamos.

Todo Querétaro abraza a Gil Alcalá (Getty Images)

- Tienes 28 años, es una edad joven para un portero y has hecho una carrerade menor a mayor. Sabiendo que actualmente estás ligado a Querétaro, ¿tienes el deseo de pasar a algún grande en un futuro?

- Sí, obviamente, es lo que realmente un futbolista aspira. Es la idea, seguir creciendo como portero y aspirar a madurar para que el día de mañana, si hay un equipo de afuera que es la prioridad, poder cruzar la frontera. Es lo que uno sueña.

- Hace unas semanas estalló una discusión en torno a la portería de Chivas y tu nombre, junto con el de Rodolfo Cota, apareció entre las posibles opciones. ¿Qué sientes al leer eso y que algunos aficionados del Guadalajara pidan por tí en las redes sociales?

- Es una emoción que tu nombre esté sonando en todos los medios, es lo que se busca como futbolista. Agradezco muchísimo a las personas que se fijaron en mí y dieron su punto de vista sobre mi trabajo. Es un compromiso que te hace crecer más. Es una ilusión bastante padre que en un equipo que representa al país, siendo puros mexicanos, tu nombre aparezca en estas listas.

- ¿Y además le ibas a las Chivas de pequeño?

- Soy de Tepatitlán. La tradición de la familia es irle a las Chivas. Desde muy pequeño fui aficionado, tuve muchas oportunidades de ir al Estadio Jalisco. Tuve la fortuna de conocer a varios futbolistas siendo muy chico, con esa ilusión de conocer a todos los ídolos.

- Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota y Hugo González fueron los últimos porteros convocados por Gerardo Martino para la Selección de México. ¿Piensas que están bien seleccionados?

- Está perfecto. Son los porteros que más constancia han demostrado en los últimos años. Sabemos que Memo Ochoa ha sido de lo mejor que ha salido, Rodolfo Cota no deja de crecer, Hugo González viene de menos a más y es jóvenes, y lo de Alfredo Talavera está siendo sorprendente en Pumas UNAM.

- ¿Y tú? ¿Te sientes preparado o en un buen momento para recibir una convocatoria a la Selección de México? ¿Estar en Eliminatorias, Copa Oro o mismo el Mundial del 2022 es algo que te desvela?

- Te voy a decir que sí, porque es una ilusión que vivo a diario. Pero Tata Martino sabe lo que está buscando y lo que necesita. A lo mejor me faltan muchos más partidos para crecer y él está buscando conocer a los porteros que están ahorita. No sé qué situación pueda vivir, seguiré preparándome. La ilusión no se va a ir jamás. El poder está en la Selección y estar en el grupo es algo que tengo presente cada día.

Lee También