Guard1anes 2020: la Liga MX vuelve en gloria y majestad rindiendo homenaje a los verdaderos héroes del país

El 15 de marzo fue el último día en que México gozó de un partido oficial de futbol, y este 23 de julio termina la espera. El Apertura 2020 vuelve, con un nuevo nombre que rinde homenaje a los verdaderos héroes de esta emergencia: los médicos.

Por eso, bet365 se la juega en esta nueva temporada donde los aficionados estarán del otro lado de los televisores, y donde las instituciones irán en busca de la gloria.

Jorge Campos al enterarse que eligieron a @PatonGuzman como el mejor portero de la historia en la #LigaMX �� pic.twitter.com/87kTjaouPz — Bolavip México (@BolavipMex) July 23, 2020

LO QUE DEBES SABER

La Liga MX mutó la denominación de la competencia y lo cambió para honrar la batalla de los verdaderos héroes del país: los médicos. Con el nombre de ‘Guard1anes’, la competencia comenzará de manera oficial este viernes 24 de julio.

Hay que comprender que el Guard1anes 2020 contará con una mecánica de clasificación diferente a la Liguilla como veníamos conociendo. Los primeros cuatro equipos de la tabla irán directo a la fase final, mientras que los equipos que culminen entre la quinta y decimosegunda ubicación tendrán revancha en el repechaje. Estos serán de eliminación directa (5° vs. 12°, 6° vs. 11°, 7° vs. 10° y 8° vs. 9°), y se llevarán a cabo el 21 y 22 de noviembre.

Tras esto, vendrá la Liguilla como tal, con los cuartos de final, semifinales y una gran final (todo se juega ida y vuelta), donde este último se adaptará si un club finalista participa en el Mundial de Clubes.

LOS PRIMEROS PROTAGONISTAS DEL REGRESO

La primera jornada del Torneo Guard1anes 2020 tendrá como primeros que salten a la cancha a Necaxa, cuando reciba este viernes a las 7:30 pm a Tigres, y con realidades opuestas en la previa.

��¡IMPORTANTE!�� #UnidosSaldremosAdelante



A lo largo de la historia de nuestro país las #HeroínasYHéroesDeLaSalud siempre han estado presentes.



Recuerda que la epidemia sigue. Si te es posible, #QuédateEnCasa#LigaBBVAMX ⚽ #Guard1anes2020 pic.twitter.com/oGHUDTabhC — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) July 23, 2020

Los Rayos, como tal, no tuvieron un torneo de pretemporada salvo la preparación, mientras que Tigres disputó la Copa por México, siendo eliminados en semifinales ante Cruz Azul. Ambos, de hecho, debían jugar el pasado 21 de marzo, por lo que el último antecedente entre ambos viene del Apertura 2019, donde Tigres ganó por 3-1.

Por eso, bet365 te cuenta que el favorito para vencer en este juego del Guard1anes 2020 son los Tigres, que pagan 1.90 veces lo que juegues, en desmedro de los 4.20 que paga el Nexaca. Ahora, si te la juegas por el empate, paga 3.30 veces.

Otro de los juegos del inicio del Guard1anes 2020 tendrá como protagonista al Mazatlán FC, que recibirá por primera vez a un rival: Puebla será el encargado de inaugurar el Estadio Kraken, y la estadía del cuadro pirata en la división máxima del futbol azteca. El novato, debido a su reciente incorporación, recibirá al equipo con la mejor defensa del certamen.

Por eso, en bet365 te contamos que el favorito para vencer en este juego de Guard1anes 2020 es Mazatlán, que paga 2.20 veces lo que apuestes, en desmedro de los 3.30 de Puebla. Si piensas que terminará en un empate, paga 3.20 veces lo que juegues.

Lee También