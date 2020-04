Andrés Guardado se postula para los Juegos Olímpicos de Tokio

La postergación de los Juegos Olímpicos impactará de forma negativa a una enorme cantidad de atletas, que habían realizado su preparación correspondiente para este año.

También, aquellos de edad más avanzada en términos deportivos y que están llegando al último tramo de su carrera, saben que la postergación olímpica es un problema realmente importante. Sin embargo, Andrés Guardado ya piensa en el futuro.

El mediocampista de Real Betis pasó por los micrófonos de Fox Sports y se refirió al respecto. El capitán del Tri mayor también quiere serlo en Tokio, por lo que se postuló al respecto, pero sin meter presiones.

“No es lo mismo tener 33 años que 34. Siempre es más difícil cada año mantener el nivel, pero obviamente si en dado caso me tomaran en cuenta para ir, obviamente iba a hablar con la directiva para que me den la oportunidad de ir. Si me tiene en cuenta el técnico, yo encantado estoy”, reveló Guardado.

"SI SE ME TOMA EN CUENTA, YO ENCANTADO ESTOY" #GuardadoEnLUPenCasa matizó la posibilidad de verlo en Tokio 2020 con la Selección Mexicana https://t.co/ErIuK3gwuI pic.twitter.com/BZbGdL9X0a — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 2, 2020

Además, Andrés reconoció que en los Río 2016 fue el PSV quien le impidió participar de la cita olímpica, como también a la mayoría de los futbolistas que se desempeñan en la elite europea.

