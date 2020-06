Guillermo Ochoa metió presión para retirarse en el América

Guillermo Ochoa, a sus 34 años, sigue siendo un pilar fundamental en el Club América y un nombre asegurado en las convocatorias de Gerardo Martino para la Selección Mexicana. Sus actuaciones hablan por sí solas, aunque por su edad es inevitable pensar que en pocos años colgará los guantes.

Por más que todavía le queda un buen tiempo siendo figura del futbol mexicano y apunta al Mundial de Catar en 2022, Memo reveló en una entrevista que ya piensa en qué hará de su vida luego del retiro. ¿Ser DT? ¿Ser directivo? ¿Trabajar en la tele?

"Me gustaría (dirigir), ya comencé a estudiar en España. Terminé mi primer módulo y me gustó mucho. Lo dejé parado por un momento porque no quiero distraerme con otras cosas, quiero jugar. Ya cuando termine me prepararé y empecaré de cero donde tenga que empezar", reveló en entrevista con Jessica Coch.

Memo, defendiendo el balón con la Azulcrema (Getty Images)

Más adelante admitió: "Mi retiro aún lo veo lejos. Siento que me falta porque físicamente me siento bien. Afortunadamente no he tenido ninguna lesión grave. Comencé muy temprano pero todavía siento que puedo dar mucho más aquí (América) y en la Selección".

"Me encantaría terminar donde comencé, en el futbol y en la actualidad pasan muchas cosas pero por el momento estoy aquí. Mi intención es esa, ya veremos qué pasa en el futuro", sentenció el guardameta. Además, aclaró que en México sólo jugaría en el América.

Lee También