Guillermo Ochoa se retirará de la Selección de México tras el Mundial de Qatar 2022

Alfredo Talavera, Guillermo Ochoa, Hugo González y Rodolfo Cota fueron los cuatro porteros escogidos por Gerardo Martino para afrontar el nuevo microciclo de la Selección de México tras el largo parón por la pandemia del coronavirus. La edad promedio es alta, pero todavía están en condiciones físicas y deportivas de defender el arco del Tri en las siguientes competiciones que se están acercando.

Precisamente sobre ese tema, en plática con W Deportes, puntualizó Memo, quien el pasado 13 de julio cumplió 35 años: "Mi sueño y mi idea es alargar mi carrera deportiva. No me quiero quedar conforme, quiero dar más, sé que puedo, físicamente me ha ido bien. Mi intención es jugar 5 o 6 años más".

"Llega un momento de ponerle fin a la carrera con Selección y buscar que los jóvenes den un paso al frente. Mi idea es jugar de aquí al Mundial. Tengo muchas ganas de dar ese paso que no he podido dar, de intentarlo de nuevo, de hacer historia y de llegar lo más lejos posible", aseguró el portero del América.

��Guillermo Ochoa nos dijo en EXCLUSIVA la fecha de su retiro en Selección Mexicana ��. pic.twitter.com/MaFM3GZZ0o — W Deportes (@deportesWRADIO) September 22, 2020

Por si no quedaron las cosas claras, Ochoa volvió a mencionar la fecha de su retiro en el Tri: "El Mundial de Qatar 2022 sería mi punto final en Selección, en equipo no". Es decir que los aficionados del cuadro azulcrema todavía podrán disfrutarlo en la portería durante varias temporadas, si su cuerpo lo permite.

Los próximos años demostrarán si Memo está en condiciones de defender a México en dicha competición internacional o si será relegado al banco de los suplentes por la aparición de otro portero. Por lo pronto, todavía tendrá tiempo para mostrarse en amistosos y torneos continentales.

