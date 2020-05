Gustavo Quinteros y su sueño de ganarle la final de Copa MX a Rayados

El Torneo Clausura 2020 de la Liga MX fue cancelado. El coronavirus arrasó con absolutamente todo y, teniendo en cuenta que en México todavía hay una gran preocupación por la cantidad de contagios, las autoridades de la liga tomaron la decisión de parar el futbol y que no haya reanudación.

Sin embargo, en el futbol azteca quedó pendiente un partido verdaderamente fundamental: la final de la Copa MX. La misma se iba a desarrollar el 22 de abril entre Rayados y Tijuana, pero por una obvia razón fue postergada. De todos modos, la idea de las autoridades es que el encuentro sí se juegue, una vez que estén dadas las condiciones sanitarias.

Gustavo Quinteros, entrenador de los Xolos, lamentó el hecho de no haber jugado dicho encuentro en la fecha pactada: "Fue una pena la cancelación. Nosotros veníamos de ganar en la Liga y llegamos a la final de Copa, que realmente me da mucha ilusión. La Copa no era el objetivo principal al iniciar el año, pero sí es importante, porque no se había llegado a una. Ya espero con muchas ganas el poderla trabajar".

En una entrevista con El Universal Deportes, Quinteros se refirió al difícil cruce que tendrá con los dirigidos por Antonio Mohamed: "Debemos estar preparados para todo, es importante estar bien en la parte física. Lo mental cuenta, pero el físico puede no darte en los primeros partidos, por eso pido que sean unos 20 días o un mes para entrenar". Y lanzó una advertencia: "Tenemos para pelear el título, pero sí preocupa el cómo volveremos".

Además, el argentino se refirió a cómo es el futbol mexicano y resaltó que en Tijuana sueñan con poder alzar el título frente a Monterrey: "Me gusta que sea un futbol rápido, de intensidad, no puedes estar seguro a cinco minutos de acabar el juego. Se arriesga mucho y eso me gusta, lo hace más divertido. Por eso, espero la final de Copa. Estamos ilusionados y sabemos que es ante un rival poderoso".

Acerca de cómo será el regreso de la plantilla de Tijuana a las prácticas, el DT comentó: "El protocolo para volver a entrenar será con pocos jugadores al principio, sin usar vestuarios. Se podría empezar por grupos reducidos, cuidando el distanciamiento social, con tests constantes [de Covid-19]. Además de que se jugará sin público".

