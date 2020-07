Hay tiro: Tito Villa y Moisés Muñoz se cruzaron tras el Clásico Joven

Fue un segundo tiempo soñado para Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. Después de haber igualado 1-1 en la primera mitad, el elenco dirigido por Robert Dante Siboldi hizo un click en el descanso y liquidó todo en diez minutos gracias a los goles de Jonathan Rodríguez, Alexis Gutiérrez y Orbelín Pineda.

Es cierto que se dio en un marco amistoso por la nueva Copa por México pero un Clásico Joven siempre es importante, y por eso América quedó tan expuesto. De hecho, Emanuel Villa aprovechó la goleada para enviar un mensaje en las redes sociales: "Ya se empieza a hacer costumbre".

En el Clausura 2020 también ganó Cruz Azul (Getty Images)

Lógicamente, Tito recibió una infinidad de respuestas de aficionados de La Máquina que estaban contentos por el resultado que acababa de darse en CU. Pero también obtuvo una contestación inesperada por parte de un exfutbolista de las Águilas, que no se tomó tan bien la publicación que leyó...

Tranquilo mi Tito que estamos en pretemporada, ademas son muchos años que se tienen que quitar de encima, un par de globos no hace fiesta �� abrazo!! https://t.co/vlfzhdt6IR — Moises Muñoz (@MoyMu23) July 12, 2020

"Tranquilo, mi Tito, que estamos en pretemporada, además son muchos años que se tienen que quitar de encima, un par de globos no hace fiesta", escribió Moisés Muñoz, quien defendió la portería del conjunto del Nido entre los años 2012 y 2016, aunque sin entrar en una polémica innecesaria.

Pero Villa no se quedó callado: "O sea... cuando ganan hay que dejar que festejen y nos lo refrieguen en la cara, pero cuando pierden, y por goleada, no podemos festejar y disfrutar? Tranqui, de las finales nadie se olvida, mi Moy, pero ya son varios partidos a nuestro favor, no?".

Obvio debes festejar y disfrutar mi Tito!!! Los triunfos siempre se festejan!!! Estás en tu derecho, solo que la costumbre más amada, se ha dado en las finales. �� https://t.co/Tp3hgQjbbR — Moises Muñoz (@MoyMu23) July 12, 2020

"Obvio, debes festejar y disfrutar, mi Tito!!! Los triunfos siempre se festejan!!! Estás en tu derecho, solo que la costumbre más amada, se ha dado en las finales", cerró quien encaminó el título del Clausura 2013 con un cabezazo sobre el cierre del tiempo regular en el Estadio Azteca.

