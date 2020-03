"Hay un ambiente tenso, ambiente de miedo": Charlyn Corral y cómo vive España el Coronavirus

España tiene hasta este jueves 2277 casos y 54 muertos por la pandemia del Coronavirus que afecta al mundo entero. La Liga de aquel país suspendió por dos semanas la máxima competencia en busca de aminorar las grandes concentraciones de público.

De esta situación inusual que atraviesa la nación europea se expresó la jugadora mexicana del Atlético Madrid, Charlyn Corral, quien narró cómo es el ambiente en la capital ibérica.

"Hay mucha incertidumbre. Apenas empiezan a regresar las compañeras de la Fecha FIFA, se le van a hacer pruebas para que no haya contagio, que muchas vienen de diferentes países", comenzó la futbolista de 28 años sobre lo que vive en El Colchonero.

La oriunda de Tepexpan reconoció la intranquilidad que se respira en Madrid: "Hay un ambiente que en lo personal nunca había pasado algo así: hay un ambiente tenso, ambiente de miedo".

Por último, la delantera de la Selección de México contó que el aislamiento de los madrileños se nota en las calles: "Hoy manejé y me di cuenta de que no había mucho tráfico y era una hora pico entonces creo que mucha gente está en casa, no está saliendo".

