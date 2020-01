Héctor Herrera fue entrevistado por Fox Sports en el programa de Agenda y dejó títulos bastantes interesantes.

El Zorro habló más que nada de la Selección Mexicana con Rubén Rodríguez, Luis Mario Sauret y Verónica Rodríguez dejando muy en clara cuál es su postura sobre el tema.

"Claro que me encantaría estar en los Juegos Olímpicos. Y si me preguntas qué refuerzos estarían para la Selección obviamente que me incluiría. Sería un sueño poder participar y volver a ganar unas olimpiadas", señaló el jugador del Atlético de Madrid.

Y añadió: "Estoy dispuesto, el estar en la Selección Mayor siempre es el mayor orgullo y lo mayor que puede lograr un jugador de futbol. Si bien mi situación se manejó un poco mal al no estar en la Copa Oro, no fue porque me retirara".

"Fue más un tema personal, que decidí tratarlo así porque creía que era más conveniente para mí y mi familia. He tomado una de las mejores decisiones de mi vida, pero estoy dispuesto a defender la camisa verde, siempre será mi orgullo. Siempre quiero estar en la Selección", aseguró el mediocentro.

Por último, aclaró: "Para mí siempre es atractivo ir a la Selección porque estoy representando a mi país y quiero ser un referente. Quiero poner en lo más alto a México".

