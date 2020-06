Hérculez Gómez contó la verdad de su pase frustrado a Chivas

Hérculez Gómez tuvo una extensa carrera profesional entre las ligas de Estados Unidos y México. Sin embargo, en una columna de ESPN reveló que los aficionados siempre le hacen la misma pregunta: ¿Por qué no jugó en Chivas? El ex atacante respondió a ese interrogante y contó la verdad de su pase frustrado al Rebaño.

El actual comentarista de ESPN situó a la historia a finales de 2012, cuando se destacaba como jugador de Santos Laguna y de la Selección estadounidense. "Fue entonces que empezó a salir mi nombre en la lista de pretendidos por Chivas y se armó un revuelo bárbaro en la prensa por el hecho de que yo jugaba para la selección de Estados Unidos", narró en su columna.

Gómez marcó 13 goles en 45 partidos con Los Guerreros y despertó el interés del Chiverío. No obstante, la trayectoria del jugador con el combinado americano, con quien marcó seis goles entre 2010 y 2013, puso en duda su elegibilidad para Chivas. Después de salir su nombre a la luz el mismo club se encargó de aclarar que "cualquier persona que nació en el país, o es hijo de padres mexicanos, es mexicana y puede jugar para el Rebaño".

Eduardo Fentanes, ayudante de campo en el club de Guadalajara, conocía al elemento y le había deslizado la posibilidad de ficharlo, pero la oferta nunca llegó. "Tiempo después pude enterarme de que la posibilidad era la siguiente: Chivas ofrecía una cantidad de dinero (que desconozco) más el pase de Jorge "Chatón" Enríquez a cambio de mi transferencia", añadió.

Hérculez también explicó que su DT en la Selección, Jürgen Klinsmann, le consiguió una prueba en el Augsburg alemán, aunque Santos no estuvo de acuerdo. El ex futbolista también avisó que, si le pedían renunciar a jugar con su segunda nacionalidad, no iba a estar de acuerdo y prefería dejar pasar la oportunidad del Chiverío.

