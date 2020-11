Hernán Cristante eligió entre ser campeón con Toluca o dirigir al Real Madrid

Hernán Cristante, exjugador y exentrenador de Toluca, platicó en exlusiva con Versus Digital y tuvo que elegir entre dos opciones: volver a ganar un título con Toluca o ser el estratega del Real Madrid. El argentino no dudó a la hora de responder y fue sumamente sincero con su discurso.

"Salir campeón en este caso como técnico era el sumo, creo que esa emoción no me la puede dar el que me digan 'vas a ir a dirigir al Real Madrid', lo digo en serio porque hay un cariño, un afecto, una deuda de agradecimiento con el club y eso para mí era pagar, pese a un montón de cosas", destacó.

Y agregó: "Mi mochila fue muy pesada, lo aclaré, quise hablar con los árbitros para hacerle una disculpa personal, he tenido la suerte de encontrarme con algunos árbitros y decirles así de frente ‘perdón, perdón por haber sido un grosero’, porque tampoco lo soy, no soy un tipo violento".

Hernán Cristante y una elección difícil. Jam Media.

Además, aseguró que no volvería al banquillo de los Diablos Rojos, a pesar de sentir un amor inmenso por la institución. "Las sensaciones serían las mismas, pero me acerca tanto la parte sentimental que nada… volvería a chocar en ciertas situaciones. El no es más fresco que nunca, aunque decirle que no a la chica que querés, que te gusta, es difícil", señaló.

Por último, confesó que no cree que haya sido un fracaso perder la final frente al Santos: "Yo lo vinculo con la necesidad que tiene este Toluca y yo me metí en esa obligación de tener que ser campeón, de pelear, de ser de los equipos de arriba. Perder una Final no es culminarlo bien, tampoco me siento un perdedor, también hay éxito en poder perder una Final".

