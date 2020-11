Carlos Morales dejó su continuidad en las manos de la directiva de Toluca

Por la igualdad de Juárez ante América el pasado viernes, Toluca enfrentó a León en el Estadio Nemesio Diez con la tranquilidad de ya estar con un lugar asegurado en la reclasificación del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Y eso se vio plasmado en el juego, porque logró sacarle un empate al superlíder del torneo.

"Me deja un mal sabor de boca porque estábamos con un hombre de más. Por momentos no supimos manejar esta ventaja, y el resultado tampoco. Sabemos que hoy en día en México no hay ningún rival fácil, Toluca hizo un gran partido por momentos. Reitero, no me deja nada bien el resultado", aseguró Carlos Adrián Morales, en conferencia de prensa, una vez que terminó el encuentro ante la Fiera.

¿Qué pasará con el futuro del entrenador en los Diablos Rojos? Él mismo lo aclaró. "La gente que está a cargo del club, ellos son los que van a valorar qué tan bueno o tan malo ha sido el trabajo. Yo me quedo tranquilo porque siempre trabajamos pensando en buscar darle algo importante a este club", comentó.

Toluca está cerca de Juan Carlos Osorio

Mientras los Choriceros se preparan para afrontar la reclasificación en el Guard1anes 2020 de la Liga MX ante Tigres UANL, la directiva encabezada por Francisco Suinaga y Sinha ya estaría planeando el Clausura 2021. Y, de acuerdo con la información de Marca Claro, existieron pláticas con Juan Carlos Osorio.

El entrenador colombiano, con pasado en la Selección de México, acaba de quedar libre tras su experiencia con Atlético Nacional de Medellín y eso sería un impedimento menos para contratarlo. La misma fuente reveló que en las próximas semanas habría una reunión presencial entre ambas partes.

