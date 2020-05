Herrera no descarta que América no inscriba a Nico Castillo para el Apertura 2020

En una entrevista con FOX Sports, Miguel Herrera, entrenador de América, habló sobre distintos puntos vinculados al presente de Las Águilas y el primer equipo de la institución. Indicando que aún no tomó una decisión con respecto a qué hará el club con respecto al tema de la sobrepoblación de extranjeros, el Piojo manifestó: "Primero tengo que juntarme para arreglar lo mío".

Dejando en claro que se encuentra al tanto del hecho que deberá dejar ir a algún jugador foráneo perteneciente a la plantilla profesional, Herrera continuó: "Tenemos doce extranjeros y el siguiente arranca con once, entonces ya tenemos un handicap en contra que nos hace tener que dejar ir a uno de nuestros extranjeros. Veremos como se toman las decisiones".

Herrera analizó el presente de varios extranjeros de América (Foto: JAM)

Manifestando que está a gusto con sus futbolistas y que no es necesario desarmar por completo la plantilla, el DT aseguró: "Tenemos un plantel muy basto, completo y bueno como para dejarlo así y continuar. Al fin de cuentas es el equipo que se armó para este torneo que desafortunadamente fue cancelado". Manifestando que por lo pronto se encuentran a la espera de novedades con respecto a la lesión de Nicolás Benedetti, Miguel explicó que esperan que estará listo para jugar "para mediados/fines de agosto".

"TENEMOS QUE DEJAR IR A UN EXTRANJERO"#AgendaFOXenCasa



Miguel Herrera confiesa el problema que se le vendrá al América por la cantidad de foráneos:



¿Renato Ibarra? ¿Nico Castillo? ¿Roger Martínez? ¿U otro?



La respuesta que dio el 'Piojo'@ruubenrod pic.twitter.com/9dno0yVgir — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 25, 2020

Al ser consultado sobre la posibilidad de dar no contar con Nicolás Castillo, quien actualmente se encuentra en pleno proceso de recuperación a raíz de una dura serie de lesiones y problemas desde principios del presente 2020, el director técnico aceptó que no descarta que dicha idea pueda materializarse. "Vamos a ver que nos dicen los doctores. Nico va paulatinamente con una voluntad y una gran mentalidad, nos ha sorprendido a todos. Es simplemente no registrarlo. El América le va a dar su apoyo siempre", agregó.

Saltando al presente de Renato Ibarra y Roger Martínez, el Piojo, dejando el destino del ecuatoriano en manos de la directiva de América, cerró: "Primero vamos a ver qué analisis que tenemos de todo. Lo de Renato sigue siendo una decision 100% de la directiva. Con lo de Roger hubo problemas al principio, y con esta situación seguramente trataremos de ponerlo a tope para ver como está".

Lee También