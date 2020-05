Herrera opinó sobre si debieron declarar o no campeón a Cruz Azul: "Nadie hubiera chistado"

Luego de un extenso debate entablado de por medio con respecto a la decisión final que se tomaría, la Liga MX finalmente oficializó a poco de culminar mayo que el Clausura 2020 seria dado por finalizado de forma definitiva (tanto en su rama femenil como en la varonil).

Desatando una auténtica batalla de opiniones, la determinación generó un mayor revuelo aún cuando muchos se percataron que Cruz Azul, elenco que había quedado como líder del torneo antes de la suspensión, no fue coronado como campeón del certamen local. A partir de dicho momento, un extenso debate se hizo dueño de las redes sociales: ¿deberían haberle dado el título a La Máquina?

Herrera, comandando a su equipo ante Atlanta United (Foto: JAM)

En diálogo con FOX Sports, Miguel Herrera, entrenador del América, expresó sin temor su opinión. Dando su veredicto con respecto a si la decisión de suspender el campeonato fue la correcta, el Piojo explicó: "No lo sé. Hay muchísimo dinero en juego ahí, muchos patrimonios se arriesgan. No veían el fondo, no veían la salida. Las tres televisoras no podían estar pasando por jornadas dobles, no es la misma venta. Hay muchas cosas que se involucraron en la toma de decisiones, por supuesto que la salud es lo primordial".

Manteniéndose firme junto a su postura, el director técnico, explicando que nadie hubiera quedado conforme independientemente de la decisión que se tomaría, continuó: "Todos hubiéramos querido seguir jugando y hoy todos critican el futbol porque no hay un campeón".

Herrera, saltando al tema que vincula a La Máquina, culminó: "Si los directivos hubiesen dicho 'se suspende el torneo y se le da el campeonato a Cruz Azul' nadie hubiera chistado, como me parece que nadie tiene que chistar si se suspendió y no se dio el campeonato y se dejó como si no hubiera existido el Clausura 2020".

