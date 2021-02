Hristo Stoichkov sentencia a Álvaro Fidalgo: "No jugará ni cinco partidos seguidos en América"

Hace algunas horas, el Club América dio a conocer su último refuerzo para el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. Se trata de Álvaro Fidalgo, volante español de 23 años, proveniente del CD Castellón (segunda división de España).

Tras darse a conocer esta incoporación, Hristo Stoichkov, exjugador del Barcelona y actual comentarista para la cadena TUDN, apuntó contra el futbolista y aseguró que no tendrá continuidad en el conjunto de Coapa durante el campeonato.

"Es un capricho del entrenador, un deseo, pero un capricho. Aquí no hablamos de dinero, sino de un proyecto de que este jugador te va a servir. Este chaval dentro de dos, tres, cuatro o cinco jornadas no cabe, no va a entrar", destacó en primera instancia el búlgaro.

Álvaro Fidalgo no jugará en América, según Stoichkov.

Tras una ardiente conversación con Félix Fernández para el programa Futbol Club, Hristo le apostó al exportero, que Fidalgo no estará en el once inicial ni cinco partidos consecutivos. Según Stoichkov, no es un refuerzo "bomba".

"Te lo digo hoy, no va a jugar cinco partidos seguidos de titular. Cinco seguidos de titular no juega. Me hablan y me dicen que es un crack, que es una bomba.... No va a jugar", finalizó. Además, cabe destacar que hace algunos instantes, Álvaro aterrizó en México y ya está a disposición del entrenador.

