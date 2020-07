Hugo González habló sobre cómo toma que la afición de Monterrey lo apode "El Manos Guangas"

Habiendo vivido dos años bajo los tres postes de Monterrey, Marcelo Barovero, uno de los exponentes más importantes del primer equipo de La Pandilla, decidió culminar su ciclo allí en el presente mercado de pases. Retirándose de la Liga MX con el pase en su poder, Trapito se mudó a España para vivir allí su primera experiencia profesional en el futbol europeo.

Lógicamente, ya si el arquero argentino entre las filas de su plantilla profesional, el equipo mexicano se lanzó de forma desesperada a la ventana de transferencias con la intención de concretar la incorporación de un guardameta capaz de reemplazar al ex River. Así, luego de dos años defendiendo la portería del Necaxa, Hugo González emprendió su vuelta a la institución.

El arquero dejó en claro que no toma en serio las burlas emitidas en su contra (Foto: Twitter de Rayados)

Hugo, que siempre fue duramente criticado por parte de la afición de Monterrey, recibió una pregunta más que particular este lunes en plena conferencia de prensa. Tomando como posta el constante castigo recibido por parte de algunos seguidores de La Pandilla, un periodista, mencionando el apodo "El Manos Guangas", le consultó al arquero sobre cómo se sentía al ser llamado de distintas maneras a modo de burla.

Le preguntaron esto a Hugo González en conferencia de prensa ����pic.twitter.com/RTKFdAiHgq — Pedro Antonio Flores desde �� (@hagala_) July 6, 2020

Deslizando una sonrisa de por medio, González, dejando en claro que nunca tomará en serio las mofas emitidas en su contra, comenzó: "Sobre el apodo... me da risa. No me engancho ni me dedico a estar leyendo todo lo que alguna parte de la afición dice de mi".

Por otra parte, el arquero, marcando que se encuentra listo para ocupar el lugar que Marcelo Barovero dejó vacante, completó: "¿Cómo tomo el reto? Traigo la experiencia de dos años bastante positivos. Cuando llegué al Necaxa también salía Marcelo, entonces las expectativas eran altas también".

