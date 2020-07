Hugo González y su deseo en Monterrey: "Quiero ganar títulos y dejar huella en este club"

Luego de dos años en los que siempre se destacó bajo los tres postes de la institución, Marcelo Barovero decidió ponerle punto final a su ciclo como guardameta de Monterrey. Trapito, eligiendo un destino más que interesante a sus 36 años de edad, optó por concretar su primera experiencia en el Viejo Continente con la playera del Burgos de España.

La Pandilla, divisando la partida del arquero que se convirtió en una de sus principales figuras con el correr de los partidos, se vio inmersa en la necesidad de presentarse en la ventana de transferencias con una única intención: conseguir un reemplazante. Así, al poco tiempo de la salida del argentino, Rayados oficializó el retorno de Hugo González.

Luego de dos años en Necaxa, Hugo volvió a Monterrey (Foto: JAM)

Siendo uno de los elementos más criticados por la afición de Monterrey desde hace un tiempo más que extenso, el arquero habló este lunes en conferencia de prensa y no dudó a la hora de hablar sobre los constantes cuestionamientos recimidos. Con respecto al trato dispar recibido en redes sociales y en la vida real, el ex Necaxa marcó: "La reacción de la gente cuando me la encuentro en la calle es totalmente distinta a la de las redes sociales. Es raro, porque en las redes sociales se expresan de una manera distinta".

Exteriorizando sus ganas de brillar bajo los tres palos de la institución, González, utilizando como referencia su historial en partidos definitorios, explicó: "He escuchado que no estoy para partidos importantes, pero a lo largo de mi carrera he demostrado que es todo lo contrario. He ganado más finales de las que he perdido, por lo que esa parte no me preocupa nada. Me gustaría que la gente pudiera entrar al estadio para recibir el apoyo de ellos y que se vean las ganas con las que vengo".

"Quiero hacer lo mismo aquí: llegar, hacer las cosas bien, ganar títulos y dejar huella en este club. Tengo un reto bastante grande aquí, pero si sintiera que no estoy listo no hubiera venido y habría tomado otro camino", completó el arquero, quien no ocultó su deseo de campeonar junto a La Pandilla.

