No hay vuelta atrás: Jonathan Urretaviscaya rescindirá su vínculo y no regresará a Monterrey

Durante los últimos mercados de pases, Monterrey intentó realizar fichajes bombásticos. Por eso fue que, para el Clausura 2018, decidió contratar a Jonathan Urretaviscaya teniendo en cuenta todo lo que había demostrado durante su estadía en Pachuca. Pero lamentablemente, fue una contratación que no resultó.

En todo el tiempo que el Rayo estuvo en el conjunto regiomontano, solamente consiguió anotar un gol. El mismo lo marcó, casi dos años y medio atrás, en la goleada 5-1 frente a León en el Estadio BBVA Bancomer. Y por supuesto que jamás logró llenarle el ojo a todos los aficionados que La Pandilla.

Urretaviscaya deja el campo, lesionado (Getty Images)

Sin minutos durante el último semestre, Antonio Mohamed le dio vía libre para irse a préstamo y aprovechar las oportunidades en otro equipo. Su destino fue Peñarol de Uruguay pero lamentablemente, a las pocas semanas de llegar, se rompió los ligamentos cruzados de una de sus rodillas.

Hoy la cesión culminó. El centrocampista ofensivo debe reportar con Rayados pero aún no lo hizo. ¿Qué sucedió? Quiere quedarse en Montevideo pero no extendiendo la transferencia temporal, sino que rescindiendo su vínculo con el cuadro mexicano para ya no volver nunca más.

"Urreta está negociando su salida con Monterrey y eso es lo primero. Si él logra eso, después es un tema para hablar con él. Varias reuniones con él y su representante, y Jorge ya hablado con él personalmente", aseguró Rodolfo Catino, directivo del Manya, para un programa de su país.

