¡Increíble! el motivo por el que José Juan Macías no fue de Cruz Azul

José Juan Macías es una de las promesas del futbol mexicano y de los mejores delantero del momento. Su presente en Chivas es superlativo, aunque tuvo una primera etapa en el Rebaño donde no encajó en el equipo y tuvo que sumar minutos en León.

Lo curioso es que, antes de ser cedido a préstamo a la Fiera a principios de 2019, el atacante estuvo muy cerca de convertirse en jugador de otro "grande" del futbol azteca: Cruz Azul. José Luis Higuera, director deportivo del Rebaño Sagrado, reveló cuál fue el impedimento para que esto último ocurriera.

Macías en León, efrentando al que podría haber sido su equipo.

"En ese momento, la decisión de que Macías se fuera a León no fue exclusiva mía, hubieron varios involucrados, sobre todos respondables deportivos. Recuerdo que en ese mercado, el jugador pudo haber ido a Cruz Azul, pero el traspaso no se dio porque no confirmaron en el tiempo que correspondía", confesó Higuera, en su cuenta de Twitter.

En su estadía en León, el atacante anotó 19 goles en 40 partidos disputados. Con motivo de que la Fiera no ejecutó la opción de compra, el jugador debió regresar al club de Guadalajara, donde hoy es una pieza clave para Luis Fernando Tena.

¿Cómo son los números de Macías en la presente temporada? En 10 jornadas disputadas del Clausura 2020, fue parte de ocho compromisos y anotó cuatro goles. También, estuvo presente en los duelos de la Copa MX.

