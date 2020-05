El atacante de América confesó la razón por la cual utiliza un protector bucal durante los encuentros

Hace ya algunos meses, el atacante de América, Henry Martin, decidió comenzar a utilizar protector bucal para los encuentros, debido a que cada vez que finalizaba un partido sentía un dolor muy grande de mandíbula debido a la intensidad, fuerza y presión que ejercía en el mismo.

Es muy raro ver a un futbolista con algún tipo de elemento en la cara: casco, protector bucal, anteojos, etc. Aunque, a lo largo de la historia, hubieron varios casos: como el holandés Edgar Davids o el portero de República Checa, Petr Cech.

El atacante Azulcrema contó a través de una entrevista la razón por la que decidió utilizar el protector bucal. "Sí lo uso por protección, ha habido casos en donde los jugadores se rompen dientes y encías en los choques, pero principalmente porque yo muerdo mucho en los partidos, aprieto mis dientes y al finalizar los juegos me dolía mucho la mandíbula, y cuando fui al dentista me sugirió usarlo, me dijo que al principio iba a ser muy incómodo porque es muy grande", aseguró Henry Martin.

"Comencé a usarlo desde los enervamientos y al principio me daba ganas de vomitar, me lo quitaba por ratos y cuando me controlaba me lo volvía a poner y después de un tiempo me adapté", confesó.

Sin dudas, adaptarse a este gran cambio no fue algo sencillo para Martin. Sin embargo, hoy en día se siente inseguro si sale a la cancha sin su protector, aunque en algunos momentos del partido, necesita limpiarlo por el rejunte de saliva.

"Cada vez que el partido se pausa cuando me puedo acercar a la banca les pido agua y lo enjuago porque se llena de saliva y te reseca demasiado la boca, y ahora ya me siento más seguro de usarlo porque después de acostumbrarme y me siento inseguro. Ahora que pase esto voy a mandar a hacer un nuevo diseño porque en más fotos parece que estoy chimuelo", confesó el atacante.

