Insólita revelación: el equipo que quiso acabar con la carrera de Chiquimarco

Marco Antonio Rodríguez debutó como árbitro en 1995 y a partir de allí, formó una estupenda carrera transformándose en uno de los mejores silbantes del futbol mexicano y el continente entero. Es por eso que participó en tres Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Sin embargo, según reconoció en una entrevista con Fútbol Al Día, en ésta último pudo no haber estado debido a un problema que tuvo con un equipo de la Liga MX. Chiquimarco reveló que un club hizo lo imposible para acabar con su carrera y estuvo a punto de dejar de trabajar por ello.

Este hecho tuvo lugar el 11 de diciembre de 2011. En el partido de Vuelta de la Final entre Tigres UANL y Santos Laguna, el exsilbante mostró dos tarjetas amarillas en simultáneo a Héctor Mancilla y Carlos Morales. Esto no cayó para nada bien en los Laguneros, que perdieron dicha definición y se la agarraron con Rodríguez.

El colegiado señaló: "Equipos como Santos, el perdedor, con todo el peso político intentó acabar con mi carrera deportiva en la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y sacarme del fútbol, estuve a punto de irme del fútbol por esas dos tarjetas, pero Aarón Padilla no lo permitió, gracias a Dios, a Aarón Padilla y la Comisión de Árbitros no les dieron mi cabeza, pero sí me suspendieron".

"Eso a mí me sacó de los Juegos Olímpicos de Londres, no fui a los Juegos Olímpicos, y casi pierdo el Mundial, me sacaron de la lista de precandidatos al Mundial de Brasil, pero después la FIFA recapacitó y me volvió a poner en competición pero me puso en el último lugar de la lista para el Mundial", sentenció Chiquimarco. Para su fortuna y por sus buenas actuaciones, finalmente acudió a la cita mundialista y fue protagonista en partidos como Brasil vs Alemania y Uruguay vs Italia.

Lee También