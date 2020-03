Insólito: Felipe Baloy jugó la Final del torneo Clausura 2012 frente a Rayados con una playera que le tiraron de la grada

Santos Laguna se coronó Campeón del torneo Clausura 2012 tras vencer en una épica Final a Rayados por 3-2 en el global.

En el encuentro de vuelta jugado en el estadio TSM Corona, se dio una de las anécdotas más raras y a la vez divertida de la historia del futbol mexicano. Es que Felipe Baloy, defensor de los Guerreros, jugó con una playera que le tiraron desde la grada.

El último por hoy:Cuando Baloy choca con Basanta y tiene que cambiar su camiseta en la Final 12,algunos cuentan que como se equivocaron de camiseta , un familiar de @pinbaloy23 le aventó otra desde la tribuna jaja �� Nunca lo creí. A ver si Felipe desmiente o confirma ese chisme! pic.twitter.com/TokiYAn4QB — Jersey Santos Laguna - Andrés (@JerseySantosLag) March 20, 2020

"La verdad que me recordaron esa anécdota, un momento bien interesante, muy especial por lo que se vivió ese día. Veníamos de perder varias finales y esa con Monterrey era la última que podíamos jugar muchos de nosotros. Se da la jugada donde tiran un centro, Basanta va a cabecear y chocamos de cabeza, salto con una herida, sale mucha sangre y se me mancha la playera", contó el panameño.

Que tal Amigo, la anécdota es cierta mi hermano y otros amigos habían llegado un dia antes a ver la final y yo le di camisetas oficiales a todos con nombre y número igual a la que usábamos nosotros y en esa jugada el utilero me entrega una camiseta, (sigue..) https://t.co/D2nenOrqzq — Pinbaloy (@pinbaloy23) March 20, 2020

Más adelante detalló: "Cuando salgo del terreno de juego, con el nerviosismo de toda la gente, faltando 5 minutos, ganando 2-1 se pone nervioso hasta el utilero. Me dan una camisa y no era la mía, era la de otro jugador, pero no recuerdo el número. De repente a mí me dan una camiseta, la miro, la reviso, es mi número, el árbitro la ve y dice: está bien, entra".

Que no era la mia y mientras mis compañeros trataban de limpiar la que tenía me llega una camiseta que hasta ese momento no sabia de donde habia salido, tenia mi numero y nombre me la puse, el arbitro la reviso y me deja entrar, termina el partido (sigue..) https://t.co/wjWyWOEhoZ — Pinbaloy (@pinbaloy23) March 20, 2020

"Afortunadamente fuimos campeones, celebrando y cuando estábamos arriba en el salón mi compadre que había ido a ver el partido desde Panamá le dice a mi hermano: 'Muy bien, actuaste bien', y yo me quedé con la incertidumbre. '¿Cómo, por qué lo estás felicitando? Que la camisa, la camisa con la que terminaste jugando era la de tu hermano, él te la tiró", confesó el central.

Y no es hasta que estamos en la celebración que mi compadre felicita a mi hermano por la reacción que tuvo y yo no sabia que habia pasado,y el empieza a contarme que mi hermano se quita su camiseta y la tira al banco y con esa termino el partido. ���� https://t.co/IZViyacv2h — Pinbaloy (@pinbaloy23) March 20, 2020

Por último aclaró: "Estaba en las gradas atrás de la banca y no se pensó rápido, no sé si por el nerviosismo o porque estaba bien metido, dijo me la quito y se la tiro, y con esa fue la camisa con la que yo terminé el partido".

