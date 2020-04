Insólito: el título que estaba por ganar Cruz Azul, pero América se lo quitó en el último suspiro

Por la final del Clausura 2013, se enfrentaban América y Cruz Azul. La Máquina inició arriba en el marcador, pero a falta de 5 minutos, las Águilas lo empataron y lo dieron vuelta. Luego, el Azulcrema lo ganó por penales.

El encargado de grabar el nombre en el trofeo charló en una entrevista y contó una anécdota imperdible.

Juan José se habría adelantado a escribir el nombre del equipo ganador, ya que, Cruz Azul estaba arriba en el marcador por 1-0 y nada más faltaban 2 minutos para que finalice el juego.

"Puse la placa de Cruz Azul y en ese momento levanté la mirada y sale corriendo Moisés. No veo el gol, todo mundo grita y por dentro todo entusiasmado no sabía qué pasaba. Quité la placa de Cruz Azul pero ya no me dio tiempo de poner la de América y lo tuve que hacer a mano", contó.

Más adelante, agregó: "Llovía, el agua estaba como regadera, quiero grabar y se me resbala el taladro, hace una bajada y subida que parecen una ‘C’, no lo pude corregir y tuve que seguir. Eso fue lo que pasó en realidad".

