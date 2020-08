"Irán a la cárcel los chayoteros celestes": Álvaro Morales acusa a periodistas de recibir sobornos de Cruz Azul

Desde que estalló el escándalo en Cruz Azul por la orden de aprehensión en contra de su presidente Guillermo Álvarez, acusado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, no han dejado de salir "sospechosos" que pudieran estar involucrados en este caso.

Y es que además de 'Billy' Álvarez, Víctor Garcés y los otros tres directivos que figuran en la orden de aprehensión que libró este miércoles la Fiscalía General de la República, Milenio dio a conocer que al menos 10 socios más de la Cooperativa de la Cruz Azul están siendo investigados por su presunta participación en dichos delitos, así como diversas empresas y accionistas.

'Billy' Álvarez asumió como presidente de Cruz Azul desde 1988. (JamMedia)

Pero eso no es todo, pues por si le faltara algo a tremendo escándalo en La Noria, Álvaro Morales salió a lanzar una nueva 'piedra' al asegurar que varios periodistas también estarían involucrados en algún caso de corrupción con La Máquina.

El polémico comentarista venía sugiriendo el tema a través de sus redes sociales desde que se dio a conocer el documento contra el hasta entonces presidente del conjunto cementero, sin embargo, decidió dar la cara y revelar más detalles este viernes en el programa de ESPN, 'Futbol Picante'.

Defender al Billy es peligroso. No vayan a terminar en prisión y el jabón se les caiga en las duchas. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) July 30, 2020

No lo se, pero no lo quiere "satanistar" como el lo hizo con Renato, pero que no lo hizo con Luis Gracia, pero que también mete a las manos al fuego por otra corrupta llamada Ana Guevara. pic.twitter.com/sq3dsxmoZh — Luis Franco (@elluisfranco) July 30, 2020

Jajajajaja, los tiempos de Twitter pic.twitter.com/P3aywoFwRL — 16 (@J_romero_16) July 30, 2020 ¿Habrá periodistas que hayan recibido cemento azulito para construir sus casas?



Me cuentan mis fuentes que las autoridades investigan y, de encontrar chayoteros, la cárcel les espera. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) July 30, 2020

El periodista aseguró que tuvo contacto con tres fuentes dentro de la cooperativa, quienes le confesaron que algunos de sus colegas en el medio podrían estar involucrados en actos ilícitos, a lo que Morales añadió que las personas en cuestión habrían defendido a Cruz Azul. a cambio de 'chayotes' o algún tipo de compensación por parte del club, incluso, se animó a dar algunas direcciones que podrían dar algunas 'pistas' de sus identidades.

Álvaro Morales. (ESPN)

"Me reuní con tres diversas facciones cooperativistas de Cruz Azul y me decían: ‘Hay compañeros, colegas, que podrían ser involucrados’. No me quisieron dar nombres, pero hay nombres que pueden investigar, a Cuajimalpa, Vista Hermosa, Cuajimalpa; a Palos Verdes, California; a San Diego, California; a Miami, Florida; a Boulevard de la Luz, por ahí de Pedregal, que podrían indicar que hay colegas o periodistas que han defendido y han recibido chayote de Cruz Azul. Y yo les pregunté qué pasaría con esos periodistas…", develó Álvaro Morales.

No obstante, en plena revelación del comentarista, ESPN cortó de manera inesperada la transmisión del programa y mandó a comerciales, lo cual en redes sociales algunos televidentes calificaron como censura.

Interesante la censura que le dieron a Álvaro Morales, tocó el tema de los reporteros y personajes del medio que supuestamente reciben dinero o recibían dinero de Billy Álvarez, estoy seguro que sí le rascan poquito encontraremos a varios metidos ahí. — Memo (@gap_mar) August 1, 2020

Quitaton a Alvaro Morales para no pisar a otros periodistas? Tsssss la pura censura en @ESPNmx — ¿Quien es ese tal 'omarcillo'? (@Jeffckley) August 1, 2020

Por su parte, Álvaro Morales no ha comentado nada al respecto, sin embargo, no dudó en reafirmar su postura y aseguró que los involucrados tendrán que pisar la cárcel: "Irán a la cárcel los chayoteros celestes. Cuidado se les caiga el jabón en las regaderas", insistió.

Irán a la cárcel los chayoteros celestes.



Cuidado se les caiga el jabón en las regaderas. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) August 1, 2020

Aquí, la polémica declaración de Álvaro Morales:

