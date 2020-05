Jero Freixas reveló la historia detrás de su video con la playera de Monterrey

Jero Freixas es un actor argentino que se hizo viral durante el Mundial de Rusia por un divertido video con su esposa Jose. A partir de ahí, comenzó a perfilar su humor para el lado del futbol y sorprendió a los mexicanos cuando se lo pudo ver con la playera de Monterrey en uno de sus posteos. El comediante dio una entrevista y reveló la historia detrás de su aparición con los colores de Rayados.

"La camiseta de Monterrey me la compré para hacer ese video. No fue fácil conseguirla acá en Argentina. Encontré una tienda que tenía muchas camisetas del mundo y me fui a comprar esta hermosa camiseta, muy linda. Me encanta el escudo, muy bonita", explicó a declaraciones a El Universal el reconocido aficionado de Independiente en su país.

El cómico contó que "la gente de México estaba encantada" con el video, pero aclaró que algunos fanáticos de Monterrey le corrigieron una cosa: "Algunos hinchas de Monterrey me criticaron, me dijeron que en realidad no se le dicen Rayados, en realidad es Monterrey, que Rayados llegó después".

La motivación de Freixas tiene que ver con sus dos pasiones: la actuación y el futbol. "Soy muy fanático del Chavo del 8 y me quedó muy grabado el futbol en el Chavo del 8. Cómo jugaban Quico y el Chavo que se peleaban por ser Borja. Estas escenas entre Don Ramón y el Señor Barriga que Don Ramón le hacía ser de Monterrey aunque en realidad él era de Necaxa. De todo eso me habían quedado recuerdos lindos y lo quise meter en el video con la camiseta de Monterrey", narró.

Por último, el comediante destacó por qué eligió Rayados y no otro equipo: "Los Rayados habían llegado al Mundial de Clubes y habían hecho un gran partido al Liverpool, entonces también eso me gustó y la cantidad de argentinos que tiene el equipo, todo hizo que yo consiguiera la camiseta de Monterrey para hacer el video".

.

Lee También