Jesús Barrón, sin filtro: "Rayados envidia en todos los aspectos a Tigres"

La irrupción de Tigres y Monterrey en la élite del futbol mexicano trajo consigo muchísimos cambios. El odio y asombro que generó que los dos equipos regios se acerquen a la mesa de conversación de los denominados "grandes" fue total. La rivalidad entre Los Felinos y La Pandilla también creció exponencialmente hasta convertirse en tema de conversación nacional.

Con ellos, también llegaron los periodistas del norte, dispuestos a difundir las ideas y los triunfos de los dos cuadros que llegaron para quedarse en lo más alto del balompié azteca, y a debatir y agrandar la grieta entre los dos conjuntos de la ciudad de Monterrey.

Luego de la charla con Willie González, Bolavip entrevistó a otro especialista en el futbol del norte, y que conoce como nadie a las dos escuadras: Jesús Barrón.

¿Crees que Rayados envidia a Tigres, Jesús?

"Por supuesto. Monterrey no llegó a tener un impacto nacional como está teniendo Tigres, ni siquiera desde la etapa de (Víctor Manuel) Vucetich, cuando ganaron las dos ligas y la Concachampions. Se envidia el momento, la década, los campeonatos, la final regia, su gente. La afición de Tigres es mucho más metida, ha estado más en las malas que la de Monterrey".

¿En qué posición pondrías a Tigres en la tabla de los grandes del futbol mexicano? ¿Crees que tiene el reconocimiento que se merece?

"Lo pongo abajo de América y Chivas. Se lo ha ganado por el plantel y los momentos que ha tenido. Lo que hicieron Pumas, Cruz Azul, Toluca y Pachuca ya no está más, ni se ganaron la cantidad de detractores, en su momento, que necesita ser un equipo villano. El presente tiene un impacto brutal con la era digital. Lo de Tigres es un cimiento sólido que no se va a derrumbar en el corto plazo, y por eso me parece el más grande del futbol mexicano por detrás de los dos gigantes de la liga, aunque no tiene el reconocimiento que se merece. Es un indicativo de que haya tanto detractor, que es el principal síntoma de que un equipo se esté haciendo grande e importante. No le van a dar el reconocimiento porque va a causar escozor, envidia. Mientras digan más veces que no es grande, más lo será".

¿24 de marzo fecha imborrable del futbol regio? SÍ��



¿Si Tigres ganaba el clásico 51, se salvaba? NO��



Entonces, ¿Rayados descendió a Tigres? ��



Entre más crece la mentira, más gente la cree... ��



¿Qué dolió más, descender o perder la final regia?

R. La tribuna no miente�� pic.twitter.com/3qHo87Xxcf — Jesús Barrón (@BarronSports) March 24, 2020

¿Por qué Tigres y Monterrey no están teniendo tanto protagonismo en este Clausura como sí lo habían tenido en los campeonatos pasados?

"En Los Universitarios, es normal no tener un nivel de juego alto. Siempre ofrece muestras esporádicas de futbol, pero luego califica a la Liguilla y gana y se convierte en campeón. Lo de Monterrey no es común, anda irreconocible. Lo aquejo a la falta de experiencia en un Mundial de Clubes: le pesó la logística y no lo pudieron hacer bien. Luego, no pudieron acomodar el bajón".

Hace poco, Willie González nos comentó que Rayados subsanó las heridas que le provocó Tigres con la Concachampions y la liga del año pasado. ¿Coincides con él?

"No coincido. La Final es una daga que nunca se van a poder sacar, ya quedó ahí marcado como un trago amargo. La Concachampions ha sido una Final internacional, pero no es lo mismo. Por eso corrieron a Diego Alonso (ex-estratega de Rayados), que no lo hubiesen hecho si fuese tan importante. Si (Antonio) Mohamed hubiese ganado la liga contra Tigres, no se hubiese ido en su momento. Hizo mucho daño esa definición: vació el estadio, sepultó mucha expectativa, fue más duro el golpe para el aficionado que para el jugador".

¿Cómo ves a los equipos denominados “grandes”? ¿Crees que Cruz Azul saldrá campeón si se reanuda el torneo antes de junio?

"Veo al América y a Chivas al nivel de Tigres; y a Cruz Azul y Pumas muy por debajo de los dirigidos por Ricardo Ferretti, y hasta del Monterrey. América y Chivas tienen afición en todo el país y hasta fuera de México. Cruz Azul y Pumas son equipos que solamente navegan en la liga. Cuando andan bien son noticia, y cuando andan mal es normal. No creo que Cruz Azul salga campeón. Siempre que llegan de líder pierdan a la primera de cambio. Además, la tendencia indica que el octavo lugar suele vencer al que quedó como primero. No deberían darle el título y si se reanuda, no creo que le alcance para coronarse".

¿A cuál otro equipo ves como candidato? ¿Puede algún conjunto “menor” dar la sorpresa?

"No puedo elegir uno. No hay un equipo dominante. América y Tigres siempre lo van a ser, y creo que de ahí saldrá el campeón si se reanuda el torneo. Me ha gustado Morelia, pero no lo veo dando el golpe".

Hace unos meses se te vio con la playera del Cruz Azul en un video. ¿Por qué volviste a ser simpatizante?

"Me puse varias veces la playera de La Máquina. La primera vez fue porque me gustaba mucho Paco Jémez y quise protegerlo de tanto ataque. Me gustaba su ideología, creo que fue desaprovechado. Lo regresó a pelear cosas importantes, los metió en Liguilla después de tres años y no se lo valoró para lo que es un director técnico de muchos buenos conceptos como persona y profesional. Me la volví a poner cuando (Ricardo) Peláez quería traer a Mohamed para regresar al equipo al sitio en el que debería estar. Desgraciadamente el director deportivo se fue, y yo me fui con él".

¿Cómo es tu relación con tus colegas de ‘Multimedios’? ¿A quién admiras y con quién sueles pelearte (si es que hay uno)?

"Mi relación con mis compañeros es muy buena, tengo grandes amistades y soy muy buen compañero. Trato de no hablar mal de ninguno de mis colegas. Admiro mucho a Willie González, es multifacético. Sabe hacer negocios, armar equipos deportivos, narrar, conducir, reportear, cubrir. Es el comunicador más completo de México. Es más o menos lo que hacemos nosotros en 'Multimedios': tratar de ser una empresa que te prepare para la 'guerra'".

¿Cuáles son tus referentes en el mundo periodístico?

"Mis referentes son como narrador Mariano Closs, me gusta muchísimo su estilo. Escuchas y sabes que es futbol y un partido importante. De México me gusta mucho Christian Martinoli, Willie González y Paco Villa. Son los tres mejores narradores del país. Paco González también entra en ese renglón. Mi maestro fue Don Rober (Don Roberto Hernández Jr.). Será muy difícil alcanzar su lugar en el periodismo deportivo mexicano. También quiero destacar a Álvaro Morales, el top de la industria y que además narra y comenta".

