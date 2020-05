Jesús 'Chucho' Ramírez: "Quería dirigir la selección pero no me tuvieron confianza"

El sueño de Jesús Ramírez siempre fue dirigir a la selección mayor de México. Aunque tuvo la oportunidad de estar al frente en dos encuentros de la clasificación a la Copa del Mundo del 2010, el histórico director técnico de las categorías menores siempre tuvo la espina de tener su momento al mando.

“Quizá en selección nacional hicimos un proceso Sub-13, Sub-17, y luego venían los partidos de eliminatoria para Sudámerica. No tenía tanto galardones, pero sí un proceso de selección nacional que bien podría haber continuado porque ya había avanzado junto con los jugadores", explicó Chucho en charla con Versus Digital de TUDN.

Chucho cuando trabajaba con la Selección de México.

Y agregó: “A lo mejor no me tuvieron la confianza, pero yo sí me tenía la confianza de poder estar en la selección mayor. Yo esperaba una oportunidad más como la que llegó cuando Hugo Sánchez se fue, desafortunadamente no llegó”.

Tras anunciar el cese de Sánchez como técnico de la selección de México, Justino Compeán, presidente de la Federación Mexicana de Futbol en ese momento, anunció la designación de Jesús Ramírez como entrenador interino del Tricolor.

Antes del nombramiento del técnico permanente de la selección, se le asignó a Chucho el dirigir los dos partidos contra Belice de calificación a la Copa Mundial de Sudáfrica 2010. Pero sin tener chance en la Mayor, el DT se fue al Club América donde el 11 de febrero de 2009 firmó contrato.

