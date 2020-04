No se da por vencido: Jesús Gallardo todavía sueña con ganar el Clausura 2020 con Monterrey

Después de haber cosechado nada más que cinco puntos en las primeras diez jornadas, la gran mayoría de los aficionados de Monterrey se dieron por vencidos en el Clausura 2020 de la Liga MX.

Sin embargo, este jueves llegó una luz de esperanza desde adentro del plantel. O, al menos, eso transmitió Jesús Gallardo en la entrevista que le dio a Fox Sports Radio desde la cuarentena.

"El torneo de liga no nos fue muy bien. No hemos podido ganar. Es casi imposible, pero si tenemos probabilidad hay que lucharla", dijo el lateral, aferrándose a una última esperanza.

Peor más allá del deseo, fue optimista sobre el nivel del equipo de Rayados: "No iniciamos para nada bien, no es lo que planea la institución. Somos responsables de esta situación. Hay que trabajar y no perder la forma".

"El torneo fue muy difícil en el comienzo para nosotros pero creo que trabajamos muy bien. Tenemos que mejorar, tenemos un gran plantel, ninguno de los jugadores se ha relajado", explicó Gallardo, descartando un caso de 'campeonitis' en el club.

