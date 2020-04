Hugo González se ilusionó con volver al América para retirarse

Si bien aún no hubo una resolución acerca de cómo se terminará el Clausura 2020 de la Liga MX, muchos jugadores ya empiezan a pensar en lo que será la próxima temporada. Sobre todo los cedidos.

Uno de ellos es Hugo González, quien actualmente defiende los colores del Necaxa pero tiene un contrato de cinco años firmado con Monterrey. Y, de hecho, todo indica que para el Apertura retornará.

Sin embargo, y a pesar de que su futuro inmediato ya lo tiene definido, el portero de 29 años ventiló en una entrevista por Instagram Live con AS dónde le gustaría retirarse.

"Sigue comentando la gente, mencionan si te vas a retirar con el América", le preguntó Felipe Galindo, el reportero que llevó a cabo el vivo desde el usuario del reconocido medio.

Y el nacido en San Luis de Potosí no dudó al respecto, aunque sí no quiso apresurarse por su edad: "Estaría bastante bueno pero todavía falta mucho para pensar en el retiro. Pero sí sería algo que me gustaría".

Caber recordar que González realizó las fuerzas básicas en Coapa y vistió la playera azulcrema entre los años 2012 y 2016, hasta que dio un paso al costado para continuar en Rayados.

Lee También