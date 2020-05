Jesús Godínez y su objetivo cuando acabe la pandemia

La pandemia de Coronavirus paró el avance de Jesús Godínez y su carrera. Luego de iniciarse en Chivas, sumó minutos en León para buscar nuevas experiencias y crecer profesionalmente. Sin embargo, el objetivo del atacante cuando regrese el futbol no es con su club, sino con la Selección. En una entrevista con Marca Claro, indicó cuál es su meta para los próximos meses.

Chuy reveló que el sueño que tiene es disputar los Juegos Olímpicos de Tokio, certamen que agrandó su elegibilidad a Sub-24 para 2021. "La verdad desde que empezó el proceso es una ilusión que he tenido, que sigo teniendo. Obviamente me hubiera sentido inconforme y desilusionado que por algo así se me haya quitado la oportunidad de cumplir un sueño, pero afortunadamente no fue así y pues está en mis manos poder cumplirlo todavía", explicó.

El delantero fue uno de los 23 escogidos por Jaime Lozano para disputar el Preolímpico de Guadalajara, pero sabe que para volver a estar en la lista debe hacer méritos. "Es todo un reto personal el seguir estando ahí manteniéndote otro año en el buen nivel, para que siga siendo considerado, no va a ser fácil porque cada vez aumenta más la competencia, cada vez salen más buenos jugadores", narró.

¡EL SUEÑO OLÍMPICO DE JESÚS GODÍNEZ!��������



El futbolista mexicano nos habla sobre el #RetoTokyo2020 y los planes a futuro con el @clubleonfc y en @miseleccionmx https://t.co/vDDTisK3xK pic.twitter.com/p2oPYghzXc — MARCA Claro (@MarcaClaro) May 4, 2020

Además, el elemento de 23 años habló de cómo impactará en el equipo la suspensión del torneo olímpico: "Ya estaba mentalizado todo el equipo, juega para bien porque te puede seguir preparando y mejorar en los detallitos que podías estar fallando, pero creo que también y más a nosotros a todos los atletas de los juegos olímpicos que ya están preparados para la justa, pues en el tema mental creo que va a ser muy importante estar sólidos".

Por último, Godínez recalcó lo que significa jugar un certamen internacional de tal magnitud: "Después del mundial sino es que están a la par, es una competencia de gran importancia, lo mejor de lo mejor en todos los deportes, es un sueño que tengo y aparte de eso va a ser un evento histórico, porque se pospuso un año y todo lo que ha con llevado este difícil año, va a ser más importante y va a marcar más la historia, entonces eso me hace motivarme más".

Lee También