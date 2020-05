Jesús Ramírez confirmó la primera baja de Pumas para el Apertura 2020

La pandemia del Coronavirus arrojó un manto de incertidumbre sobre el futuro del futbol mexicano. A dos meses de terminar la temporada, la situación de los contratos que vencen aún no está determinada por FIFA y los equipos no saben con qué jugadores contarán. Sin embargo, el director deportivo de Pumas, Jesús Ramírez, ya aseguró que uno de los elementos de su plantel dejará el club.

En declaraciones con ESPN, Chucho explicó que la directiva se mantiene atenta acerca de los vencimientos que tienen los vínculos de los jugadores. "Ahorita hay tanta incertidumbre que todo puede cambiar, pero siempre con el ingeniero Polo Silva hemos estado al día en el tema de contratos, él ha sido muy insistente en que todo esté bien”, sostuvo.

No obstante, el ex entrenador detalló que "sólo dos jugadores" están con problemas de contratos: Pablo Barrera e Ignacio Malcorra. "Nosotros sabemos cuándo terminan contrato uno y otro, y ahorita no hay incertidumbre en torno a eso, porque todo está firmado y solamente son dos jugadores", explicó.

Del que sí pudo confirmar que dejará la institución es Martín Barragán. El delantero estaba a préstamo de Necaxa y dejará la institución el próximo torneo. "Lo único seguro es que Martín Barragán regresa a Necaxa”, sentenció Ramírez.

Barragán llegó a Pumas en el Apertura 2019 y sólo jugó siete partidos con la playera Auriazul. Su último encuentro fue en la Copa MX en octubre. El elemento de 28 años comenzó su carrera en Atlas y en 2017 fue adquirido por Los Rayos para ser cedido a los universitarios.

