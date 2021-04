Decidieron reponer juicio contra Joao Maleck: a cuántos años de prisión se enfrentaría

El pasado 22 de junio de 2019, Joao Maleck protagonizó un accidente automovilístico que terminó con la vida de los jóvenes María Fernanda Peña y Alejandro Castro. Por esa razón fue que, a raíz de la sentencia que recibió, el canterano de Santos Laguna afrontó una pena de tres años y ocho meses en prisión. Aunque, con menos de un tercio del castigo afrontado en el reclusorio, obtuvo su libertad bajo fianza.

A pesar de su gran talento, que lo llevó a sumar minutos con las promesas del Porto, los equipos de la Liga MX y de la Liga de Expansión le cerraron las puertas al futbolista nacido en Guadalajara. Y fue Cafessa Jalisco, de la Serie A de la Segunda División de México, el único club que confío en él y lo contrato bajo la condición de tener uno de los sueldos más bajos de todo el plantel como cualquier otro joven jugador.

Joao Maleck podría volver a prisión

Según confirmó Mediotiempo este miércoles, a través de su página web, un Tribunal de Jalisco determinó reponer el juicio en su contra. ¿Qué quiere decir esto? Anuar García Gutiérrez, abogado de las víctimas, se lo explicó a dicho portal: "Ahorita es básicamente reponer el procedimiento, pero si en esa audiencia se llegara a determinar que se puede debatir respecto de la pena, y se lograra conseguir una mayor, ingresaría a prisión. Si no fue así, quedan formas de interponer recursos para que se agrave la pena".

La misma fuente platicó con ESPN Digital y fue tajante al respecto de la petición que realizarían: "Una sentencia donde no tenga beneficios. No puede hablar de la pena máxima porque es primo delincuente y la edad que tiene, pero si me preguntaran, no esperaríamos una pena mejor a ocho años de prisión".

