Joao Plata y Pablo López esperan: qué pasa con ellos y cuándo debutarán en Toluca

Pensando en una reestructuración casi total y en poner nuevamente al equipo en primer plano, la directiva de Toluca se movió de forma rápida en el mercado de pases de verano para conformar el plantel profesional. Sin embargo, todavía tiene cuestiones que no puede solucionar y que empiezan a molestar a los aficionados.

El debut en el Guard1anes 2020 de la Liga MX no conformó a los seguidores y muchos esperan los estrenos de Joao Plata y Pablo López, quienes podrían ser los salvadores para José Manuel de la Torre. ¿Estarán el siguiente fin de semana en el Nemesio Diez contra Atlético de San Luis? Cada vez es más complicado...

"Este día fue importante en migración, se avanzó, pero todavía no está al cien por ciento el trámite. Siguen faltando firmas, algunos consulados están cerrados y no se está trabajando presencialmente por la pandemia. No es tan sencillo el tema de los visados", aseguró Juan Carlos Cartagena vía Facebook.

Tanto el ecuatoriano como el uruguayo están entrenando al parejo del grupo en Metepec pero todavía no están siendo considerados por el Chepo por esta situación. Ninguno de los dos fue de la partida en el juego frente a Rayados de Monterrey en el BBVA Bancomer y su primera presencia se atrasaría nuevamente.

El próximo encuentro de los Diablos Rojos está programado para el domingo 2 de agosto y, teniendo en cuenta que solamente queda un día hábil en el camino, es casi un hecho que los mediocampistas ofensivos deberán empezar a pensar en otro objetivo: viernes 7 por la J3 ante Mazatlán en Sinaloa.

