Hernán Cristante reveló cuál es la situación de Joao Plata en Toluca

Aunque sumó minutos durante la pretemporada, Joao Plata aún no fue convocado para ningún partido de Toluca en el Guard1anes 2021 de la Liga MX. Y por supuesto que eso generó sorpresas e incertidumbres en los aficionados de la institución mexiquense. ¿Qué pasó con el centrocampista ecuatoriano?

En una plática con Entre Diablos, Hernán Cristante fue consultado sobre la situación del futbolista sudamericano y dejó a la vista que sus primeros minutos en el campeonato están cerca de llegar: "Estuvo enfermo y deshidratado. Lo hice jugar en la Sub-20 y después se quedó acompañando al grupo".

"Joao Plata es un jugador que llegó prácticamente sin futbol a Toluca, sus niveles fisiológicos son muy bajos. Él ha tomado el compromiso y no lo ha hecho mal, pero todavía no le alcanza para ser el futbolista que el equipo necesita. Esta semana viene la mayor exigencia", agregó el entrenador de los Choriceros.

¿Cuál es la situación de Pablo López?

El préstamo del centrocampista ofensivo uruguayo con Defensor Sporting vencerá luego del Guard1anes 2021 de la Liga MX y aún no se sabe qué pasará con él. Por lo pronto, Hernán Cristante le dio algunos minutos en la igualdad 1-1 ante las Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron, el sábado pasado.

"Es un chico rapidito, a mi entender hace más fulbito que futbol. El otro día le di minutos, entró presionado pero va a ir levantando. No puedo descartar a nadie, tengo que elevar las capacidades de cada uno. Sería muy fácil decir que no sirven, no podemos equivocarnos. Necesito encontrar equilibrio", agregó.

