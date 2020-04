Joel Campbell contó una anécdota con Mesut Özil y comparó el juego de León con el Arsenal

Si hay un jugador en la Liga MX que ha sabido aprovechar su carrera para jugar en distintas partes del mundo, ese es Joel Campbell. El costarricense ha pasado por Inglaterra, Francia, España, Grecia, Italia y Portugal, todo esto antes de llegar a León.

Campbell apenas tiene 27 años, pero una innumerable cantidad de anécdotas debido a sus participaciones en diferentes equipos a lo largo de su carrera. Una de ellas la contó en diálogo con ESPN e involucra a Mesut Özil, mediapunta alemán, cuando ambos estaban en el Arsenal.

“Cuando me dieron la oportunidad la aproveché, cuando me pidieron en cancha lo aproveché, pregunten por Joel Campbell en Inglaterra, van a hablar bien de mí. Esta anécdota nunca la he contado, pero Mesut Özil una vez se me acercó y me dijo: ¡yo no sé por qué usted no juega si es de los pocos que entiende el juego en este equipo!”, contó.

Además, Campbell se animó a comparar el juego de La Fiera con el de los Gunners: “Cuando estuve en el Arsenal pude disfrutar de un futbol que yo estaba más acostumbrado a practicar, porque al entrenador no le gustaba que hiciéramos tiros de media distancia. A él le gustaba garantizar que el gol se diera con el jugador que más estuviera cerca del área rival”, relató Joel, quien sorprendió: “Acá en León, tiene un estilo muy similar y entonces eso hace que yo me sienta muy cómodo y tranquilo a la hora de jugar".

El extremo ha sido una constante en las últimas temporadas con León, ya que disputó 44 encuentros, marcando 4 goles. Si bien la cifra, para un atacante no lo favorece, su juego facilita que los demás jugadores también marquen tantos.

