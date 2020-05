Jonathan Urretaviscaya regresaría a Rayados por un curioso motivo

El mundo del futbol se ha visto revolucionado debido a la pandemia por coronavirus. Las ligas de todo el mundo detuvieron la competencia: muchas optaron por reanudar y otras las han cancelado. Pero claro, absolutamente todas han tenido que amoldarse a la "nueva normalidad", que consiste en que los profesionales y colaboradores de cada plantilla tengan que realizarse testeos de Covid-19 para evitar los contagios.

Asimismo, el conflicto por la enfermedad se ha dado en el punto de vista económico: los clubes han sufrido mucho el golpe del parón y la situación es compleja incluso para los propios jugadores.

De hecho, uno que de ninguna manera la está pasando bien es Jonathan Urretaviscaya. El extremo, cuya ficha pertenece a Rayados, había sido cedido a préstamo a Peñarol a principios de 2020. Sin embargo, y debido al coronavirus, no pudo sumar ni un minuto. Para colmo, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la pierna derecha, en febrero.

Gastón Fernández, representante del uruguayo, dialogó con Ovación y aclaró cómo es su situación: “Hoy no hay nada resuelto. No podemos ni decir que se va a quedar en Peñarol ni que volver a Rayados porque sinceramente no hemos conversado detenidamente sobre el tema, porque hay mucha incertidumbre respecto a lo que pueda llegar a pesar de acá a un mes por todo el tema de coronavirus".

“Es una situación muy complicada porque una vez que se termine el préstamo vigente va a ser muy difícil conseguir otro por lo económico y también por lo contractual de Jonathan con Rayados, porque le queda un año más de contrato en México", agregó el agente de Urretaviscaya.

Lee También