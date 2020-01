José Juan Macías pudo haber jugado en Cruz Azul pero la directiva tardó en confirmarlo

José Juan Macías demostró a lo largo del año que es un delantero con muchísima proyección y dará que hablar en la Selección Mexicana en los próximos años.

JJ anotó 19 goles con la playera de León el año pasado, por lo que se convirtió en el mexicano con más tantos de la temporada. Sus grandes actuaciones provocaron que la directiva de la Fiera quiera comprarlo, pero se negó.

El atacante decidió regresar al club que lo vio nacer: Deportivo Guadalajara. Hace unas horas, José Luis Higuera confesó que Macías estuvo a punto de jugar en Cruz Azul, pero la directiva de La Máquina no contestó a tiempo.

No fue mi decisión, varios involucrados sobre todo los responsables deportivos. Yo apoye la propuesta. Lo de Zacatepec nunca fue verdad eso si te lo digo. Inclusive pudo haber ido a Cruz Azul pero no confirmo en el tiempo que le correspondía. https://t.co/FWo0THvMSd — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) January 4, 2020

El ex Director Deportivo de Chivas admitió en Twitter: "No fue mi decisión, varios involucrados sobre todo los responsables deportivos. Yo apoyé la propuesta. Lo de Zacatepec nunca fue verdad, eso sí te lo digo. Inclusive pudo haber ido al Cruz Azul, pero no confirmó en el tiempo que correspondía".

Como no se decidieron, apareció León y acordó con el jugador un préstamo por 12 meses que dejó a todos conformes. ¿Podría haber cambiado la historia de Cruz Azul el fichaje de Macías?

